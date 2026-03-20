"ستكون مواجهة مميزة" - نجم فريق سان خوسيه إيرثكويكس تيمو فيرنر يتطلع إلى المواجهة المرتقبة مع زميله السابق في المنتخب الألماني توماس مولر
في مواجهة عدو قديم
وأشار فيرنر إلى تاريخهما الطويل معًا وهو يستعد لمواجهة مولر، قائلاً:
"أعرف توماس منذ وقت طويل، وهو شخص رائع"، قال ويرنر. "لقد حقق الكثير من النجاحات طوال مسيرته واستمر في ذلك مع فانكوفر خلال الموسمين الماضيين. حتى في هذه المرحلة، لا يزال لاعباً رائعاً. أنا أتطلع حقاً إلى رؤيته مرة أخرى واللعب ضده.
"لقد شاركنا بعض اللحظات الرائعة كزملاء في الفريق، وكذلك بعض المعارك الصعبة كخصوم، لذا سيكون من المميز مواجهته مرة أخرى. آمل أن نتمكن من الفوز".
صداقة طويلة الأمد
شارك مولر وفيرنر في 23 مباراة مع المنتخب الوطني على مر السنين:
"مع المنتخب [الألماني]، مررنا ببعض التقلبات. عندما انضممت إليه لأول مرة، كان قد فاز بالفعل بكأس العالم، وكانت تلك فترة صعبة في بعض الأحيان، لكننا حققنا النجاح رغم ذلك"، قال فيرنر. "فزنا بكأس القارات معًا وتشاركنا بعض التجارب المهمة حقًا. خارج الملعب، هو شخص رائع في التعامل معه. قضينا الكثير من اللحظات الممتعة. أتذكر أننا كنا نجلس غالبًا بجانب بعضنا البعض في الحافلة خلال البطولات مثل كأس العالم وبطولة أوروبا، وكانت تلك أوقاتًا رائعة حقًا".
بداية قوية لفريق سان خوسيه
حقق فريق «ويرنرز كويكس» انطلاقة قوية هذا الموسم تحت قيادة بروس أرينا. وعلى الرغم من خسارة نجم الفريق «كريستيان إسبينوزا» خلال فترة الانتقالات الشتوية، فقد تمكن الفريق من إعادة تنظيم صفوفه بشكل مثير للإعجاب، ويحتل حالياً المركز الرابع في الدوري الغربي، بعد أن حقق ثلاث انتصارات وتكبد هزيمة واحدة. وقد ساهم ويرنرز في صنع هدف في كل من أول مباراتين له مع الفريق الكاليفورني، وقدم أداءً قوياً في مواجهة «سياتل ساوندرز» الأسبوع الماضي.
فريق «وايتكابس» بقيادة مولر من بين المرشحين
من المتوقع أن يكون فريق فانكوفر من بين أبرز المرشحين للفوز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). فقد وصل الفريق إلى النهائي العام الماضي وقدم أداءً جيدًا أمام إنتر ميامي، على الرغم من خسارته بنتيجة 3-1 في فورت لودرديل بولاية فلوريدا. ويحتل الفريق حاليًا صدارة المجموعة الغربية، برصيد أربعة انتصارات. وقد سجل الفريق 14 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا. وسجل مولر هدفين حتى الآن.
