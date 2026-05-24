أثار المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم لاعب فريق برشلونة للشباب تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد خسارة فريقه لقب كأس الأبطال للشباب أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية ليحصد الميرينجي اللقب الإسباني ومخلفًا حالة من الحزن بين لاعبي النادي الكتالوني.
"ستفوز عليهم في أربعة كلاسيكوهات بالموسم".. رسالة حمزة عبد الكريم بعد رفض فضية ريال مدريد تثير تعاطف الجماهير!
رسالة حزينة ووعد بالعودة أقوى
حرص النجم المصري الصاعد والمعار من النادي الأهلي على توجيه رسالة مباشرة إلى جماهيره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك أبدى فيها حزنه الشديد من النتيجة ومؤكدًا على عزمه الاستفادة من هذا الدرس القاسي.
وكتب عبد الكريم في منشوره أن الفريق قاتل بكل قوة لكن اليوم لم يكن يومهم موضحًا أنه لا توجد أعذار بل فقط شعور بالإحباط من هذه النتيجة الصعبة لكنهم سيتعلمون وينهضون ويعودون بشكل أقوى شاكرًا الجميع على دعمهم الرائع له وللفريق الكتالوني.
ملامح الانكسار تخطف الأنظار
صاحبت كلمات المهاجم الشاب صورتان معبرتان للغاية من واقع اللقاء؛ ظهر في الأولى وهو يقاتل على الكرة وسط حصار من مدافعي النادي الملكي بينما خطفت الصورة الثانية الأضواء بشدة حيث ظهر فيها حمزة وهو يمر بجوار كأس البطولة بملامح حزينة يكسوها الإحباط الشديد مما فجر سيلًا من التعليقات الداعمة والمؤازرة من الجماهير المصرية والعربية التي سارعت بمساندة اللاعب في أزمته.
حمزة كان قد خلع الميدالية الفضية خلال مراسم التتويج وهو ما أثار المزيد من التعاطف معه حيث أظهر النجم المصري
دعم جماهيري يتحدى واقع الهزيمة
شهدت التعليقات على منشور عبد الكريم مواساة كبيرة من المتابعين الذين طالبوه بعدم اليأس أو الإحباط لأن الهزيمة أمام منافس بحجم ريال مدريد أمر وارد حدوثه في عالم كرة القدم.
وعلق أحد المتابعين مواسيًا اللاعب الشاب بقوله "لا بأس يا بني، ولكن هذا فريق ريال مدريد بطل العالم" بينما أضاف مشجع آخر بنبرة ترفع من معنويات المهاجم الصاعد قائلًا "لا عليك يا حمزة، أنت لاعب كبير ومستقبلك حافل، وهذا هو ريال مدريد أيضًا يا نجم" في إشارة واضحة إلى أن الخسارة أمام منافس قوي لا تقلل أبدًا من حجم موهبته.
نبوءة الكلاسيكو ومستقبل فليك
لم تخل ردود أفعال الجماهير من النظرة التفاؤلية بمستقبل المهاجم المصري مع الفريق الكتالوني وتحديدًا تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك حيث تنبأ له المشجعون بالصعود السريع للفريق الأول والانتصار في مواجهات الكلاسيكو الكبرى.
وكتب أحد المشجعين تعليقًا بارزًا قال فيه "سوف تصعد إلى الفريق الأول وتنتصر عليهم في أربع مباريات خلال الموسم، فلا تقلق" بينما وافقه الرأي متابع آخر قائلًا "لا تهتم يا نجم، في العام المقبل سوف تنتصر عليهم بنتائج عريضة مع فليك" ليعكس هذا الدعم حجم الآمال الكبيرة المعقودة على اللاعب ويسخر بشكل مبطن من نتائج ريال مدريد أمام المدرب الألماني منذ قدومه لبرشلونة قبل عامين.