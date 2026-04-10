ستطلق «نتفليكس» فيلمًا رسوميًا عن البطلة الأرجنتينية إيمي مارتينيز
أكدت شبكة «نتفليكس» أن حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني مارتينيز سيكون موضوع فيلم رسوم متحركة بعنوان «ديبو مارتينيز: الفتى الذي يوقف الزمن» (Dibu Martinez: El pibe que ataja el tiempo). وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي عرضت فيه منصة البث المباشر إنتاجاتها المرتقبة لعامي 2026 و2027، وذلك بمناسبة افتتاح مكاتبها الجديدة في الأرجنتين يوم 7 أبريل. وعلى الرغم من عدم الكشف عن موعد محدد للعرض، من المتوقع أن يُعرض الفيلم لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام. من إخراج غوستافو كوفا وكتابة هيرنان كاسكياري، سيتتبع المشروع رحلة مارتينيز منذ طفولته في مار ديل بلاتا حتى أصبح شخصية رئيسية لكل من الأرجنتين وناديه، أستون فيلا.
تشرح Netflix الفكرة الكامنة وراء المشروع
عند الإعلان عن المشروع، كشفت "نتفليكس" عن تفاصيل حول الرؤية الإبداعية وراء الفيلم وكيف سيصور قصة حارس المرمى.
وقالت الشركة في بيان رسمي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه الأخبار مثيرة بقدر إيقاف كرة كانت ستسجل هدفاً". "Dibu Martínez: The Kid Who Saves Time، من تأليف هيرنان كاسكياري، ورسوم لينييرز، وإخراج غوستافو كوفا، هو فيلم يمزج بين مقابلات لم تُنشر من قبل والرسوم المتحركة ليحكي قصة الطفل الذي حلم بأن يصبح حارس مرمى وانتهى به الأمر ليصبح أحد أعظم أبطال المنتخب الأرجنتيني. قريباً على Netflix."
القصة الإبداعية وراء صعود مارتينيز
سيعتمد الفيلم على فكرة تدور حول صبي صغير يكتشف أن لديه القدرة على إيقاف الزمن، في إشارة إلى رباطة الجأش والقوة الذهنية اللتين ميزتا مسيرة مارتينيز المهنية - لا سيما خلال ركلات الترجيح التي تتسم بضغوط شديدة. وسيجمع الفيلم بين الرسوم التوضيحية للرسام الأرجنتيني الشهير ريكاردو سيري، المعروف على نطاق واسع باسم «لينيرز»، ولقطات أرشيفية ومقابلات مع الأصدقاء وأفراد العائلة وزملاء الفريق. سيشارك في المشروع أيضًا المنتجان التنفيذيان سيرجيو فيرارو وأليخاندرو جريكو، مع أندريس إميليو كمدير للبرنامج، وستتولى شركة Pegsa الإنتاج.
حقق مارتينيز انطلاقة دولية في عام 2021، ومنذ ذلك الحين لعب دورًا حاسمًا في النجاحات الكبرى للأرجنتين، بما في ذلك كأس أمريكا 2021، وفيناليسما 2022، وكأس العالم 2022، وكأس أمريكا 2024.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بشأن طرح الفيلم، يظل مارتينيز مركزاً على مسيرته مع فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولا يزال الحارس شخصية أساسية في كل من النادي والمنتخب الوطني، حيث ساعد فريقه مؤخراً في تحقيق فوز بنتيجة 3-1 على بولونيا في مباراة الذهاب من ربع نهائي الدوري الأوروبي. ويحتل فريق «الفيلا» حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.