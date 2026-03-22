ستراماتشيوني: "كين وريتيغي سيشكلان الثنائي الهجومي الأساسي لمنتخب إيطاليا بقيادة غاتوسو، وسيشارك بيو إسبوزيتو في وقت لاحق من المباراة"

أثناء تحليله للمباراة في استوديوهات DAZN، تحدث أندريا ستراماتشيوني أيضًا عن المنافسة الداخلية بين كين وبيو إسبوزيتو، متنبئًا بالثنائي الهجومي المحتمل لإيطاليا استعدادًا لمباراة الخميس ضد أيرلندا الشمالية في مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم: «يأتي غاتوسو إلى المنتخب الوطني بعد سباليتي ويراهن على كين وريتيغي، فهذه هي بصمته؛ جوهر هويته في المنتخب الوطني. ثم من الواضح أن تطور بيو إسبوزيتو هو خبر رائع لكرة القدم الإيطالية، لكنني أعتقد أنه سيتمكن من اللعب أثناء المباراة لأنني مقتنع بأن الثنائي الهجومي كين-ريتيغي هو السمة المميزة لمدربنا. وأتمنى، ربما في الدقائق الأخيرة ضد فريق قوي بدنيًا مثل أيرلندا الشمالية، أن تكون هناك حاجة للاعب مثل بيو. أرى في ريتيغي تلك القوة، تلك الطاقة التي نحتاجها عندما نلعب مثل هذه المباريات".