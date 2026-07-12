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ستتوسع في 2030.. إنفانتينو يدرس زيادة منتخبات كأس العالم مبكرًا إلى 64 فريقًا!
إنفانتينو يدعو إلى الإدماج العالمي
لم يمر سوى وقت قصير على انتقال كأس العالم إلى نظام يضم 48 فريقًا في نهائيات عام 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن إنفانتينو يتطلع بالفعل إلى الأفق التالي.
ومن المقرر حالياً أن تضم نسخة عام 2030 48 فريقاً، حيث ستتولى المغرب والبرتغال وإسبانيا دور المضيفين الرئيسيين، بينما ستستضيف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي المباريات الافتتاحية احتفالاً بالذكرى المئوية للبطولة. ومع ذلك، دفع عرض رسمي من قادة أمريكا الجنوبية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى إعادة النظر في حجم هذا الحدث.
وقال إنفانتينو في مقابلة مع وسيلة الإعلام السويسرية «بلووين»: «إنها (بطولة تضم 64 فريقًا) بالتأكيد مسألة سيتم دراستها ومناقشتها في اللجان المعنية بعد كأس العالم هذه». وأصر رئيس الفيفا على أن البطولة يجب أن تكون متاحة لأكثر من مجرد القوى الكروية التقليدية، مشيرًا إلى أن البطولة «للعالم بأسره، وليس لأوروبا وأمريكا الجنوبية فحسب».
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حلم الدول الصغيرة
ويتمحور حجة إنفانتينو حول الاعتقاد بأن تنظيم بطولة أكبر يوفر الحافز اللازم للدول الناشئة في مجال كرة القدم للاستثمار في هذه الرياضة.
وأضاف إنفانتينو: «يجب أن يُسمح لكل دولة بأن تحلم بالمشاركة في كأس العالم. يمكنكم أن تلاحظوا أن مستوى الفرق مرتفع للغاية — وهو في ارتفاع مستمر في جميع أنحاء العالم».
وتطرق إنفانتينو بمزيد من التفصيل إلى هيكل الحوافز المخصص للاتحادات الأصغر حجمًا، مشيرًا إلى أنه: «إذا لم تمنح الدول الأصغر فرصة المشاركة في كأس العالم، فستفتقر إلى الحافز لمواصلة التحسن».
وأشار إلى نسخة عام 2026 كدليل على صحة هذه الفكرة، ووصف الانتقال إلى 48 فريقًا بأنه «نجاح بنسبة 100 في المائة»، مشيرًا إلى أن أداء الفرق ذات التصنيف الأدنى يبرر هذا التوسع.
التأثير الجنوب أمريكي والترتيبات اللوجستية للاستضافة
اكتسب اقتراح توسيع البطولة إلى 64 فريقًا زخمًا كبيرًا في أعقاب مبادرة من المسؤول الأوروجوايي إجناسيو ألونسو، وما تلاها من دعم من رئيس الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (كونميبول) أليخاندرو دومينجيز.
وقد أعرب دومينجيز صراحةً عن رغبته في تنظيم بطولة أكبر حجمًا لعام 2030، واصفًا إياها بأنها «حلمه»، ومدعيًا أن مثل هذا التوسيع من شأنه «توحيد العالم، ولو لمرة واحدة».
وبموجب الخطة الحالية التي تضم 48 فريقًا، من المقرر أن تستضيف الدول الثلاث في أمريكا الجنوبية مباراة واحدة فقط لكل منها، لكن نظام الـ64 فريقًا قد يتيح لها استضافة مجموعات كاملة.
وسيكون هذا التغيير اللوجستي ذا أهمية خاصة لأمريكا الجنوبية، التي تواجه انتظارًا طويلاً لاستضافة البطولة مرة أخرى بسبب سياسة التناوب التي تتبعها الفيفا.
وبما أن بطولة عام 2030 ستُقام في القارة، فلن تكون الدول الأمريكية الجنوبية مؤهلة للتقدم بطلب لاستضافة البطولة بشكل رئيسي حتى عام 2042.
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الانتقادات وخطر كرة القدم «المبتذلة»
على الرغم من التفاؤل الذي أبداه مقر الفيفا، فقد قوبلت فكرة تنظيم كأس العالم بـ 64 فريقًا بمقاومة شديدة من قبل العديد من الشخصيات رفيعة المستوى.
ويجادل المنتقدون بأن إضافة المزيد من الفرق يقلل من قيمة عملية التأهل ويضعف جودة مباريات الدور النهائي.
وكان كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، صريحًا بشكل خاص في تقييمه، حيث أشار إلى أن التوسيع الأخير قد حوّل البطولة إلى شيء «مبتذل وعادي».
كما أعرب كل من ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وفيكتور مونتاجلياني، رئيس الاتحاد الأمريكي للكرة (CONCACAF)، عن مخاوفهما. ووصف تشيفرين اقتراح توسيع البطولة إلى 64 فريقًا بأنه «فكرة سيئة»، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بمكانة كرة القدم الدولية.
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