ستة مخاوف رئيسية قبيل كأس العالم 2026: حظر السفر الذي فرضه دونالد ترامب، وأسعار التذاكر الباهظة، والحرب على إيران

أما في أوروبا، فقد تأهلت اسكتلندا إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998 بفوزها المثير والمدوي بنتيجة 4-2 على الدنمارك، والذي شهد هدفاً بضربة مقصية من سكوت ماكتوميناي، وهدف التقدم في الدقيقة 93 من كيران تيرني، بالإضافة إلى كيني ماكلين الذي أشعل مشاهد احتفالية جنونية في ملعب هامبدن بارك بتسجيله هدفاً من داخل نصف ملعبه بآخر لمسة كرة في المباراة تقريباً.

كما سادت أجواء من الفوضى العارمة في بودابست، حيث تبع تروي باروت ثنائيته الحاسمة في الفوز المفاجئ 2-0 على البرتغال بثلاثية تاريخية ضد المجر، مما أكسب جمهورية أيرلندا مكاناً في تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) متقدمةً على مضيفها.

وبالطبع، خرجت أيرلندا الآن من المنافسة بعد مباريات نصف النهائي التي أقيمت يوم الخميس، ولكن مع إقامة المباريات النهائية الأربع للمباريات الفاصلة الأوروبية يوم الثلاثاء، إلى جانب مباراتين منفصلتين بين القارات، سنعرف قريباً هوية المشاركين الستة المتبقين في نهائيات هذا الصيف، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

لكن ما نعرفه الآن هو ما إذا كانت كأس العالم ستكون ناجحة أم فاشلة، لأنه مع بقاء ما يزيد قليلاً عن شهرين على انطلاق البطولة، لا تزال البطولة محاطة بالغموض. هنا، تستعرض GOAL أكبر ستة مخاوف قبل انطلاق ما يبدو بالفعل أنه سيكون منافسة مثيرة للجدل بشكل لا يصدق...