ستة لاعبين عائدين واثنان جدد: يوليان ناجلسمان يفاجئ بتغيير واحد فقط في تشكيلته الأولى مع الاتحاد الألماني لكرة القدم في عام كأس العالم

تستهل المنتخب الألماني عام كأس العالم. ولم تكن التشكيلة الأولى التي أعلنها مدرب المنتخب مفاجأة كبيرة.

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) عن التشكيلة الأولى في عام كأس العالم 2026، وعلى عكس ما كان متوقعًا بعد المقابلة التي أجراها مع مجلة «كيكر» والتي أثارت جدلًا واسعًا، لم يقدم يوليان ناجلسمان سوى القليل من المفاجآت.

فقد كان من الواضح منذ ذلك الحين أن النجم الصاعد سعيد الملا من نادي كولونيا، وصانع ألعاب شتوتغارت أنجيلو ستيلر، سيجدان صعوبة في الانضمام إلى التشكيلة التي ستخوض المباريات الودية ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس). وبالتالي، غاب كلا الاسمين كما كان متوقعاً. 

  • ومن بين اللاعبين المختارين - ويمكن القول إن هذا يمثل مفاجأة صغيرة - أنطون ستاخ من فريق ليدز يونايتد. ورغم أن ناجلسمان أشاد بأداء لاعب الوسط في ليدز ووصفه بأنه "جيد"، إلا أنه أشار أيضًا إلى نقطة ضعفه المفترضة في الصراع الهوائي والأرضي. 

    قال ناجلسمان آنذاك: "إنه ليس قويًا جدًا في الكرات الرأسية، كما أنه ليس من أفضل اللاعبين في المواجهات الثنائية، بل هو أيضًا لاعب يحب أن يكون اللعب أمامه". وأضاف: "رأيت أن أفضل مركز له في هوفنهايم كان الدور المركزي في خط الدفاع الثلاثي، ومن هناك انتقل إلى مركز الوسط".

    كان من المتوقع في الواقع أن يستبعد ستاخ مرة أخرى من تشكيلة المنتخب الألماني بعد خيبة الأمل في نوفمبر من العام الماضي. لكن الأمور سارت بشكل مختلف الآن. تم ترشيح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات للمشاركة في معسكر تدريبي للمنتخب الأول، وبذلك يشكل رأس الحربة لستة لاعبين عائدين.

    فإلى جانب ستاخ، من المتوقع أن يعود أيضًا اللاعبان الأساسيان اللذان غابا لفترة طويلة بسبب الإصابة، أنطونيو روديجر (ريال مدريد) وكاي هافرتز (أرسنال). وكان مدرب المنتخب الألماني يتطلع بشغف إلى عودة هافرتز على وجه الخصوص، الذي من المرجح أن يكون الخيار الأول في خط الهجوم تحت قيادة ناجلسمان. أما بالنسبة لروديجر، فقد شدد ناجلسمان على أنه يجب أن يكون "لياقته البدنية وصحته في أفضل حالاته بنسبة 100%": "إذا كان يعاني من آلام بسيطة، كما كان يحدث أحياناً معنا، فلن يتمكن من الوصول إلى أقصى حدود أدائه، وهذا لا معنى له."

    لكن يبدو أن العكس هو الصحيح الآن بعد تعافيه من إصابات في الركبة والعضلات. استعاد روديجر مكانه الأساسي في قلب الدفاع مع "الملكيين" وأقنع الجميع في مباريات دور الـ16 ضد مانشستر سيتي. 

    ويكمل السداسي العائد باسكال غروس، الذي عاد ليكون أساسيًا في برايتون آند هوف بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند في الشتاء، وثنائي شتوتغارت دنيز أونداف وجوشا فاغنومان، الذي يعود للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بالضبط ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب الألماني. وهو حالياً البديل الوحيد لناجلسمان للظهير الأيمن جوشوا كيميش، الذي يمر بفترة جيدة. 

    حاجة ناجلسمان الماسة إلى لاعب في مركز الوسط، واثنين من الوافدين الجدد من نادي بايرن ميونيخ

    لا يزال بنجامين هنريش بعيدًا عن مستواه الأمثل بعد إصابته بتمزق في وتر العرقوب في ديسمبر 2024. كما أن ريدل باكو، الذي لفت الأنظار بتسجيله هدفًا وصنع آخر خلال مباريات تصفيات كأس العالم في نوفمبر، لم يستعد بعد مستواه المعهود في لايبزيغ.

    في الوقت نفسه، انضم لينارت كارل وجوناس أوربيغ من نادي بايرن ميونيخ إلى الفريق. في حين أن أوربيغ يتألق أحيانًا في دوره كبديل لمانويل نوير الذي يعاني من إصابات متكررة في صفوف البطل القياسي، استعاد كارل البالغ من العمر 18 عامًا مستواه من النصف الأول من الموسم بعد تراجع في الأداء في بداية العام، وهو المستوى الذي كان يستحق به، في رأي العديد من الخبراء، الترشيح للمنتخب الألماني في ذلك الوقت.

    "لا أتوقع أن يصبح لاعباً أساسياً ليشارك بعد ذلك في كأس العالم. لأنه لن يصبح كذلك"، كما أشار ناجلسمان في أوائل مارس: "لكن عليه أن يكتسب إيقاعاً معيناً، فالثقة بالنفس أمر مهم جداً بالنسبة للاعبين الشباب. لا يجوز له أن يأتي إلينا ليكون مجرد لاعب عادي، بل عليه أن يجلب معه تلك الحيوية الشبابية والجرأة."

    وقد أظهر كارل "الجرأة" مرة أخرى مؤخرًا بشكل متكرر وهو يرتدي قميص بايرن ميونيخ. في موسمه الاحترافي الأول الحقيقي، سجل حتى الآن ثمانية أهداف وصنع ستة تمريرات حاسمة في 34 مباراة. وربما استفاد الشاب أيضًا من عدم تمكن جمال موسيالا، بالتنسيق مع بايرن، من اللعب مع المنتخب الوطني مرة أخرى. يعاني اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا منذ أسبوع من ألم في الكاحل نتيجة لإصابة خطيرة تعرض لها في الصيف خلال بطولة كأس العالم للأندية، وهو يتوقف حاليًا عن اللعب مع النادي أيضًا.

    نجوم بوروسيا دورتموند يستبعدون من تشكيلة ناجلسمان - فولكروغ غير موجود

    إلى جانب القرارات الصعبة التي اتخذها مدرب المنتخب الألماني بشأن ستيلر والملا، من المرجح أن يكون استبعاد ماكسيميليان باير، على الأقل في دورتموند، قد قوبل بالدهشة. 

    كان باير قد حجز مكانه الأساسي في صفوف بوروسيا دورتموند خلال الأسابيع الماضية، وهو في حالة ممتازة حالياً. في آخر اثني عشر مباراة في الدوري الألماني، سجل خمسة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة. لكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة له، تماماً كما لم يكن كافياً بالنسبة لكريم أدييمي. كما أن نيكلاس فولكروغ، الذي لا يتجاوز حالياً دور البديل في ميلان ولم يسجل سوى هدف واحد، لم يتم اختياره أيضاً. 

    كما يغيب عن التشكيلة الحالية ناديم أميري، الذي عاد إلى صفوف المنتخب الوطني في مارس من العام الماضي تحت قيادة ناجلسمان بعد غياب دام قرابة خمس سنوات، ولكن ليس لأسباب تتعلق بأدائه. فاللاعب البالغ من العمر 29 عاماً يقدم موسمًا رائعًا مرة أخرى مع ماينز 05 (15 هدفاً و3 تمريرات حاسمة)، لكنه يعاني منذ أسابيع من إصابة مستعصية في الكعب.

  • منتخب ألمانيا: تشكيلة المنتخب الألماني

    المركزاللاعبالنادي
    حارس المرمىأوليفر باومانTSG هوفنهايم
    حارس المرمىألكسندر نوبلف.ب. شتوتغارت
    حارس المرمىيوناس أوربيغبايرن ميونيخ
    الدفاعفالديمار أنتونبوروسيا دورتموند
    مدافعناثانيال براوناينتراخت فرانكفورت
    مدافعباسكال غروسبرايتون آند هوف ألبيون
    مدافعجوشوا كيميشبايرن ميونيخ
    مدافعألكسندر بافلوفيتشنادي بايرن ميونيخ
    مدافعديفيد راومآر بي لايبزيغ
    مدافعأنطونيو روديجرريال مدريد
    مدافعنيكو شلوتربيكبوروسيا دورتموند
    مدافعأنطون ستاخليدز يونايتد
    مدافعجوناثان تاهبايرن ميونيخ
    مدافعماليك ثياونيوكاسل يونايتد
    مدافعجوشا فاغنومانف.ب. شتوتغارت
    مهاجمليون جوريتزكابايرن ميونيخ
    مهاجمسيرج غنابرينادي بايرن ميونيخ
    مهاجمكاي هافرتزنادي أرسنال
    مهاجملينارت كارلنادي بايرن ميونيخ
    مهاجمجيمي لويلينغف.ب. شتوتغارت
    مهاجمفيليكس نميشابوروسيا دورتموند
    مهاجمليروي سانيغالطة سراي
    مهاجمكيفن شادهنادي برينتفورد
    مهاجمدينيز أوندافف.ب. شتوتغارت
    مهاجمفلوريان فيرتزنادي ليفربول
    مهاجمنيك وولتميدنيوكاسل يونايتد
