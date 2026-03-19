ستة لاعبين عائدين واثنان جدد: يوليان ناجلسمان يفاجئ بتغيير واحد فقط في تشكيلته الأولى مع الاتحاد الألماني لكرة القدم في عام كأس العالم

ومن بين اللاعبين المختارين - ويمكن القول إن هذا يمثل مفاجأة صغيرة - أنطون ستاخ من فريق ليدز يونايتد. ورغم أن ناجلسمان أشاد بأداء لاعب الوسط في ليدز ووصفه بأنه "جيد"، إلا أنه أشار أيضًا إلى نقطة ضعفه المفترضة في الصراع الهوائي والأرضي.

قال ناجلسمان آنذاك: "إنه ليس قويًا جدًا في الكرات الرأسية، كما أنه ليس من أفضل اللاعبين في المواجهات الثنائية، بل هو أيضًا لاعب يحب أن يكون اللعب أمامه". وأضاف: "رأيت أن أفضل مركز له في هوفنهايم كان الدور المركزي في خط الدفاع الثلاثي، ومن هناك انتقل إلى مركز الوسط".

كان من المتوقع في الواقع أن يستبعد ستاخ مرة أخرى من تشكيلة المنتخب الألماني بعد خيبة الأمل في نوفمبر من العام الماضي. لكن الأمور سارت بشكل مختلف الآن. تم ترشيح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات للمشاركة في معسكر تدريبي للمنتخب الأول، وبذلك يشكل رأس الحربة لستة لاعبين عائدين.

فإلى جانب ستاخ، من المتوقع أن يعود أيضًا اللاعبان الأساسيان اللذان غابا لفترة طويلة بسبب الإصابة، أنطونيو روديجر (ريال مدريد) وكاي هافرتز (أرسنال). وكان مدرب المنتخب الألماني يتطلع بشغف إلى عودة هافرتز على وجه الخصوص، الذي من المرجح أن يكون الخيار الأول في خط الهجوم تحت قيادة ناجلسمان. أما بالنسبة لروديجر، فقد شدد ناجلسمان على أنه يجب أن يكون "لياقته البدنية وصحته في أفضل حالاته بنسبة 100%": "إذا كان يعاني من آلام بسيطة، كما كان يحدث أحياناً معنا، فلن يتمكن من الوصول إلى أقصى حدود أدائه، وهذا لا معنى له."

لكن يبدو أن العكس هو الصحيح الآن بعد تعافيه من إصابات في الركبة والعضلات. استعاد روديجر مكانه الأساسي في قلب الدفاع مع "الملكيين" وأقنع الجميع في مباريات دور الـ16 ضد مانشستر سيتي.

ويكمل السداسي العائد باسكال غروس، الذي عاد ليكون أساسيًا في برايتون آند هوف بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند في الشتاء، وثنائي شتوتغارت دنيز أونداف وجوشا فاغنومان، الذي يعود للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بالضبط ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب الألماني. وهو حالياً البديل الوحيد لناجلسمان للظهير الأيمن جوشوا كيميش، الذي يمر بفترة جيدة.