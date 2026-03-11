سبورتينغ يغرق في الدائرة القطبية! حكاية بودو/غليمت تستمر - باريس سان جيرمان يهزم تشيلسي في اللحظات الأخيرة

حسم تشويتشا كوارازشيليا (86 و 90+4) وجواو فيتينها (74) المباراة المفتوحة. قبل ذلك، رد مالو غوستو (28) وإنزو فرنانديز (57) من تشيلسي مرتين على هدفي برادلي باركولا (10) وأوسمان ديمبيلي (40).

شمال الدائرة القطبية الشمالية، احتفل بودو/غليمت بمهرجان كرة القدم التالي. على العشب الصناعي المحلي، فاز 3-0 (2-0) على سبورتينغ.

بعد أن أطاح الفريق غير المرشح في التصفيات بإنتر ميلان، المتأهل لنهائي العام الماضي، أصبح الآن في انتظار ربع النهائي. وقد ينتظره هناك باير ليفركوزن. كان فريق ويركسيلف قد حصل على تعادل 1:1 (0:0) في مباراة الذهاب ضد أرسنال.