بعد مرور أسبوع، تتواجه الفرق التي لا تزال في المنافسة بدوري أبطال أوروبا مجدداً في مباريات الإياب. وتفتتح مباريات الإياب في دور الـ16 المواجهة بين سبورتنج لشبونة وبودو/غليمت، المقرر إجراؤها في البرتغال على ملعب خوسيه ألفالادي بعد فوز النرويجيين 3-0 في مباراة الذهاب. يُعد هاوج وزملاؤه المفاجأة الكبرى لهذا الموسم، حيث يؤكد مسارهم في أوروبا نمو كرة القدم النرويجية، ولم تبدأ بطولتهم المحلية بعد لأن الجولتين الأوليين تم تأجيلهما بسبب التزامات الفريق في أوروبا. كما قررت البرتغال تأجيل المباراة بين فريق روي بورجيس وتونديلا، التي كان من المقرر إجراؤها قبل يومين، ولكن تم تأجيلها (إلى موعد يحدد لاحقاً) بسبب قربها الشديد من مباراة اليوم.
سبورتينغ لشبونة - بودو/غليمت 0-0 (ذهاب 0-3)
الهدافون: -
سبورتينغ لشبونة (4-2-3-1): روي سيلفا؛ فريسنيدا، كواريسما، غونسالو إيناسيو، أراوجو؛ هولماند، موريتا؛ كاتامو، فرانسيسكو ترينكاو، بيدرو غونسالفيس؛ سواريز. المدرب: بورخيس.بودو/غليمت (4-3-3): هايكن؛ سجوولد، بيورتوفت، غوندرسن، بيوركان؛ إيفين، بيرغ، برونستاد فيت؛ بلومبرغ، هوغ، هاوغ. المدرب: كنودسن.
الحكم
: شارير.
الإنذارات
: -
الطرد
: -
