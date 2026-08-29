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ZhegrovaGetty Images
Gianluca Minchiotti

ترجمه

مستبعد من سباليتي .. الاتحاد يستهدف ضم زيجروفا

انتقالات
يوفنتوس
لاتسيو
الاتحاد
إيدون زيجروفا
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي

بالنسبة للاعب الكوسوفي، تقترب لحظة الرحيل عن كونتيناسا

يوفنتوس، استفسار من الاتحاد بشأن إيدون زيجروفا، الذي لا يُعد مع ذلك الاسم الوحيد الموجود في قائمة النادي السعودي مشترك مع يوفنتوس، إذ تنافس الفريقان على ضم فرانك كيسييه الذي انهار انتقاله إلى يوفي، ولم يتفق مع أي فريق حتى الآن.

هذا ما كتبه روميو أجريستي، الصحفي في جول بالنسخة الإيطالية، الذي أشار إلى اهتمام نادي جدة باللاعب الكوسوفي مواليد 1999، الذي لم يستدعه لوتشيانو سباليتي اليوم لمباراة هذا المساء أمام بارما على ملعب أليانز ستاديوم.

وعلى صعيد الجهة اليمنى في الهجوم، نُذكّر بأن هناك أيضًا لاتسيو. فبحسب لا جازيتا ديلو سبورت، فإن الاسم الذي يتصدر تقييمات إدارة لاتسيو هو تحديدًا زيجروفا، الذي وقع الاختيار عليه كبديل محتمل لجوستاف إيزاكسن، وعند الحاجة، كحل على الجهة المعاكسة بدلًا من ماتيا زاكانيي.

  • لاتسيو

    يمكن أن تُبنى الصفقة على أساس صيغة الإعارة دون إلزامية الشراء، وهو حل قد يكون نال بالفعل استحسان يوفنتوس. ومما يجعل الصفقة متوافقة مع معايير لاتسيو أيضًا راتب اللاعب الكوسوفي البالغ 27 عامًا، والمقدَّر بنحو 2.5 مليون يورو.

    وقد يمثل زيجروفا، صاحب القدم اليسرى الطبيعية والبارع في مواجهات الواحد ضد واحد، ورقة إضافية لاستكمال خط الهجوم. وقد يتزامن قدومه المحتمل مع آخر تدعيم في المنطقة الهجومية، خصوصًا في ظل تزايد المنافسة حول هاردر.

    ومما يدفع باتجاه اسم الجناح الكوسوفي كذلك خبرته التي اكتسبها بالفعل في الكرة الإيطالية، 20 مباراة في الموسم الماضي، من بينها مباراة الأحد أمام فروزينوني في الجولة الأولى من الدوري، عندما دخل في الشوط الثاني بدلًا من كونسيساو.

    إذن، يبقى لاتسيو مترقبًا. لكن قبل حسم صفقة زيجروفا، سيتعيّن على النادي إتمام عملية بيع في الهجوم. وبمجرد إخلاء مساحة في الخط، يمكن أن ينطلق الهجوم للتعاقد مع جناح يوفنتوس.


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