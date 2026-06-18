سباق العرب في كأس العالم | المغرب في الصدارة .. أفضل مباراة مصرية والعيون على رينارد لانتشال تونس من القاع!

مع دخول منافسات كأس العالم 2026، كان عشاق كرة القدم العربية على موعد مع مشاركة تاريخية، تتضمن وجود 8 منتخبات معًا لأول مرة في المونديال.

بين مشاركة المغرب، صاحب الإنجاز التاريخي بالمركز الرابع في مونديال قطر، والسعودية التي تدخل بذكريات الفوز الاستثنائي على الأرجنتين وتأهلها التاريخي في أمريكا قبل 35 عامًا، ومصر التي تبحث عن الفوز الأول وكتابة الإنجاز مع أسطورتها محمد صلاح، والعراق العائد بعد غياب 40 عامًا، والأردن التي تشارك لأول مرة.

الجزائر التي كادت تصنع المعجزة في مونديال البرازيل، وتشهد الرقصة الأخيرة لنجمها رياض محرز، وقطر المتأهلة من التصفيات لأول مرة، والبحث عن تاريخ يليق بـ"بطل آسيا"، وتونس التي تشارك للمرة السابعة، كل منتخب دخل كأس العالم بقصة مختلفة وطموح كبير، من أجل الخروج ببصمة من قلب أمريكا الشمالية.

ماذا حدث بعد نهاية الجولة الأولى؟ ومن هم أبرز النجوم العرب الذين برزوا - حتى الآن - في كأس العالم؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية GOAL بتصنيف المنتخبات العربية حسب الأداء، رغم أن الجميع خرج بشعار "لم يفز أحد"..