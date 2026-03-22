"سألته عن عمره وعما إذا كان مؤهلاً للتحكيم في مباراة بالدوري الثالث": هدف وهمي لتيرينس بويد يهز صراع الهبوط في الدوري الثالث

كان المهاجم المخضرم قد سدد الكرة بقوة نحو الحافة السفلية للعارضة عند النتيجة 1-1 وقبل نهاية المباراة بوقت قصير، حيث ارتدت الكرة في معظمها إلى ما وراء الخط. وكما أظهرت لقطات التلفزيون لاحقًا، لمست الكرة الخط برفق، لكن بشكل واضح. ومع ذلك، أقر الحكم تيمون شولز الهدف بعد تردد قصير.

مما أثار استياء فريق أوير المهدد بالهبوط. فور تسجيل الهدف، حصل مدرب حراس المرمى ألكسندر كونزي على بطاقة حمراء بسبب احتجاجاته العنيفة على مقاعد البدلاء. وعبّر المدرب كريستوف دابروفسكي عن غضبه بوضوح بعد صافرة النهاية. خاصة وأن النادي الساكسوني حُرم من هدف آخر في الدقيقة 64 بسبب تسلل ضئيل.