"سأقع في مشكلة!" - أكسل ديساسي يتردد في الحديث عن الفترة "الصعبة للغاية" التي قضاها في تشيلسي، بينما يشرح المدافع ما تعلمه من معاملة "فرقة القنابل"

المدافع الفرنسي، الذي كان في السابق لاعباً أساسياً خاض 61 مباراة بعد انتقاله من موناكو في أغسطس 2023 مقابل 45 مليون يورو، وجد نفسه زائداً عن الحاجة خلال فترة تولي إنزو ماريسكا المسؤولية.

أدى ذلك إلى إنزاله إلى "فريق القنابل" سيئ السمعة في النادي إلى جانب لاعبين بارزين آخرين تم استبعادهم. لم يشارك ديساسي في أي مباراة رسمية مع البلوز في النصف الأول من موسم 2025-26، بعد أن قضى فترة إعارة سابقة في أستون فيلا بين فبراير ويونيو من العام الماضي.