"سأضعه في مكان مرئي".. كوكوريلا يفي بوعده المثير للجدل بشأن وشم دي لا فوينتي!

على الرغم من إصراره على الوفاء بوعده، اعترف الظهير الإسباني بأنه لا يزال يساوره بعض الشكوك اللوجستية حول مكان وضع الوشم.

وقال كوكوريلا لصحيفة "ماركا" في المنطقة المختلطة: "لا أعرف بعد. يجب أن أفكر في المكان الذي سأرسمه فيه. الناس سيسألونني أيضاً، لذا لا ينبغي أن يكون في مكان ظاهر للعيان، ولكن حسناً.. أعتقد أن أمامنا رحلة طويلة الآن، وآمل أن يطرحوا علي بعض الأفكار، سأفكر في الأمر ثم سيتعين علي تنفيذه".

من جانبه، علّق دي لا فوينتي على الأمر خلال الاحتفالات التي أعقبت التتويج بلقب كأس العالم. وبعيداً عن محاولة ثني لاعبيه عن مثل هذه الحماقات الجمالية، شدد المدرب على أهمية النزاهة والالتزام بالكلمة، قائلاً: "لقد أخبرتهم بالفعل أنهم مخطئون. ولكن إذا قطعت وعداً، فيجب عليك الوفاء به.. كما أنني لست قبيحاً إلى هذا الحد".