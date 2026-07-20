جدد مارك كوكوريلا التزامه بالوفاء بواحد من أغرب الوعود في كأس العالم، وذلك في أعقاب انتصار المنتخب الإسباني في المباراة النهائية على الأرجنتين. وأكد الظهير الأيسر أنه سيحصل على وشم يحمل وجه المدرب لويس دي لا فوينتي بعد تتويج "لا روخا" باللقب في ملعب نيويورك نيوجيرسي.
"سأضعه في مكان مرئي".. كوكوريلا يفي بوعده المثير للجدل بشأن وشم دي لا فوينتي!
وعد محفور على الجلد
قبل أن تبدأ رحلة إسبانيا في البطولة، أوضح كوكوريلا عبر إذاعة "كادينا كوبي" التضحية الشخصية التي سيقدمها في حال تحقيقهم المجد المأمول، قائلاً: "إذا فزنا بكأس العالم، سأقوم برسم وشم لوجه لويس دي لا فوينتي".
وبعد صافرة النهاية التي أعلنت فوز إسبانيا على الأرجنتين بهدف نظيف يوم الأحد، والميدالية الذهبية تطوق عنقه، سارع المدافع الجديد لنادي ريال مدريد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن الفنان الذي سينفذ هذه المهمة، حيث نشر قائلاً: "هل يوجد أي رسام أوشام هنا في الغرفة؟".
- AFP
معضلة مكان الوشم
على الرغم من إصراره على الوفاء بوعده، اعترف الظهير الإسباني بأنه لا يزال يساوره بعض الشكوك اللوجستية حول مكان وضع الوشم.
وقال كوكوريلا لصحيفة "ماركا" في المنطقة المختلطة: "لا أعرف بعد. يجب أن أفكر في المكان الذي سأرسمه فيه. الناس سيسألونني أيضاً، لذا لا ينبغي أن يكون في مكان ظاهر للعيان، ولكن حسناً.. أعتقد أن أمامنا رحلة طويلة الآن، وآمل أن يطرحوا علي بعض الأفكار، سأفكر في الأمر ثم سيتعين علي تنفيذه".
من جانبه، علّق دي لا فوينتي على الأمر خلال الاحتفالات التي أعقبت التتويج بلقب كأس العالم. وبعيداً عن محاولة ثني لاعبيه عن مثل هذه الحماقات الجمالية، شدد المدرب على أهمية النزاهة والالتزام بالكلمة، قائلاً: "لقد أخبرتهم بالفعل أنهم مخطئون. ولكن إذا قطعت وعداً، فيجب عليك الوفاء به.. كما أنني لست قبيحاً إلى هذا الحد".
التغلب على الانتقادات عبر النجاح العالمي
وبعيداً عن قصة الوشم، استغل كوكوريلا لحظات الفرحة العارمة ليتأمل رحلته نحو القمة والعقبات التي كان عليه تجاوزها. واعترف الظهير الأيسر قائلاً: "أنا فخور جداً، وسعيد للغاية. في النهاية، ليس من السهل التواجد هنا. خلال مسيرتنا المهنية، خاصة في سنوات المراهقة والشباب، تكون الأمور صعبة ويتحتم عليك اتخاذ قرارات مصيرية. أحياناً يخبرك البعض أنك لست جيداً بما فيه الكفاية أو أنك لن تنجح أبداً".
وأضاف: "لكل هؤلاء الذين قالوا لي هذه الأشياء، أشكرهم على تخصيص الوقت لتقديم نصائحهم، وأشكر كذلك كل من ساعدني. لقد كنا عنيدين، ولم نستسلم أبداً، واليوم حصدنا المكافأة بتواجدنا هنا".
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صيف لا يُنسى للمنتخب الإسباني
أسهم العيش معاً لمدة شهرين تقريباً في تكوين رابط غير قابل للكسر بين اللاعبين، وهو أمر يبرزه كوكوريلا كعامل رئيسي في نجاحهم النهائي ضد الأرجنتين.
وقال كوكوريلا: "هذا الصيف لم يكن سهلاً علينا، وأنا سعيد جداً.. لقد كانت رحلة طويلة؛ كنا معاً لفترة طويلة، والآن حان وقت الاحتفال. جئنا إلى هنا بهدف محدد، وأمضينا ما يقرب من 50 يوماً في المعسكر التدريبي، والآن حان وقت الاحتفال والبقاء معاً واسترجاع الذكريات".
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