سائق بوشكاش وطريد الشاشات.. 5 حكايات مجنونة شكلت عقلية مدرب النصر الجديد!

يمثل إعلان نادي النصر السعودي عن التعاقد مع المدير الفني الأسترالي، ذي الأصول اليونانية، أنجي بوستيكوجلو، بعقد يمتد لموسمين خلفاً للبرتغالي جورج جيسوس نقطة تحول مفصلية في المشروع الرياضي للنادي العاصمي.

لا يعد بوستيكوجلو مدربًا تقليديًا بأي مقياس، بل هو ظاهرة تتسم بالتعقيد النفسي، والعناد التكتيكي الذي لا يلين.

لفهم الطبيعة الصدامية والمثابرة التي تميز بها، لابد من العودة إلى جذوره التي بدأت بعد هجرة عائلته من أثينا عام 1970 إثر الانقلاب العسكري، ونشأته في بيئة عمالية واجهت ضغوط الاندماج في أستراليا، حتى أن عائلته غيرت لقبها مؤقتًا إلى "بوستيكوس" ليسهل تقبلها.

هذه النشأة خلقت لديه ميلاً دائمًا لتبني موقف المتحدي، وهو ما يظهر جليًا في 5 حكايات مجنونة شكلت عقليته الصارمة قبل بدء حقبته مع النصر وتدريب أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو.



