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علي رفعت

سائق بوشكاش وطريد الشاشات.. 5 حكايات مجنونة شكلت عقلية مدرب النصر الجديد!

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أنجي بوستيكوجلو
النصر
دوري روشن السعودي

النصر كشف عن خليفة جيسوس

يمثل إعلان نادي النصر السعودي عن التعاقد مع المدير الفني الأسترالي، ذي الأصول اليونانية، أنجي بوستيكوجلو، بعقد يمتد لموسمين خلفاً للبرتغالي جورج جيسوس نقطة تحول مفصلية في المشروع الرياضي للنادي العاصمي. 

لا يعد بوستيكوجلو مدربًا تقليديًا بأي مقياس، بل هو ظاهرة تتسم بالتعقيد النفسي، والعناد التكتيكي الذي لا يلين.

لفهم الطبيعة الصدامية والمثابرة التي تميز بها، لابد من العودة إلى جذوره التي بدأت بعد هجرة عائلته من أثينا عام 1970 إثر الانقلاب العسكري، ونشأته في بيئة عمالية واجهت ضغوط الاندماج في أستراليا، حتى أن عائلته غيرت لقبها مؤقتًا إلى "بوستيكوس" ليسهل تقبلها.

هذه النشأة خلقت لديه ميلاً دائمًا لتبني موقف المتحدي، وهو ما يظهر جليًا في 5 حكايات مجنونة شكلت عقليته الصارمة قبل بدء حقبته مع النصر وتدريب أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو.


  • سائق الأسطورة: دروس من فيرينتس بوشكاش

    من أعجب محطات بوستيكوجلو الكروية هي تلك التي جمعته بأسطورة كرة القدم المجرية وريال مدريد، فيرينتس بوشكاش، في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات بنادي ساوث ملبورن.

    نظرًا لعدم إجادة بوشكاش المدرب وقتها للإنجليزية وإجادته لليونانية، أصبح بوستيكوجلو اللاعب الشاب المترجم الفوري للمدرب، وسائقه الشخصي. 

    تفاصيل هذه المرحلة تحمل طابعًا خاصًا فقد كان يقود سيارة متهالكة من طراز "داتسون 200 بي" نافذتها لا تعمل إلا باستخدام ذراع تدوير يدوي واحد مكسور، فكان يضطر لفك الذراع وتمريره لبوشكاش ليفتح نافذته.

    وفي إحدى المرات، انفجر إطار السيارة على الطريق السريع، فاضطر بوستيكوجلو ببدلته الرياضية لتغيير الإطار بنفسه، بينما رفض بوشكاش ذو البنية الضخمة النزول من مقعده بحجة الراحة.


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  • الشجار التلفزيوني وبطالة السنوات

    تجلت شراسة وعناد بوستيكوجلو في عام 2006 خلال مقابلة تلفزيونية شهيرة عبر شبكة "SBS" الأسترالية مع المحلل واللاعب السابق كريج فوستر. 

    بعد فشل منتخب أستراليا للشباب في التأهل لكأس العالم، طالبه فوستر على الهواء مباشرة بالاستقالة. 

    تحولت المقابلة التي دامت 13 دقيقة إلى شجار علني، حيث دافع بوستيكوجلو عن نفسه رافضًا الاستقالة وموجهًا لفوستر جملة: "أنا لا أهتم بما تعتقده عني شخصياً".

    كانت تداعيات هذه المقابلة كارثية، حيث تمت إقالته، وأصبح وفقاً لتعبيره "غير قابل للتوظيف" في أستراليا، حتى أنه لم يستطع العثور على وظيفة كمساعد مدرب لسنوات.


  • من قاع الهواة إلى مجد المحترفين


    أدى به الإقصاء الطويل للعودة إلى أستراليا في عام 2009 لتدريب فريق شبه محترف في بطولات الهواة يُدعى "ويتليسي زيبراز".

    أن ينتشل مدرب نفسه من قاع الهواة والبطالة، ليصبح بطلاً لآسيا وللدوري الياباني والاسكتلندي، ثم مدرباً في الدوري الإنجليزي هو أمر يعكس صلابة نفسية نادرة لا تعرف الاستسلام وتفسر عدم خشيتة لأسماء النجوم الكبار.


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  • قاعدة الدقيقة الواحدة


    على النقيض من المدربين الذين يبنون علاقات صداقة مع لاعبيهم، يتقصد بوستيكوجلو إبقاء مسافة عاطفية واضحة، حيث يطبق قاعدة صارمة تمنعه من التحدث مع أي لاعب بشكل فردي لأكثر من دقيقة واحدة طوال فترة تواجده مع الفريق.

    نشأت هذه القاعدة في بداياته مع ساوث ملبورن عام 1996 عندما تولى تدريب فريق كان يضم أصدقاءه وزملاءه السابقين، فأدرك حينها أن العاطفة تعيق اتخاذ القرارات القاسية والموضوعية، وهو الأسلوب الذي يضمن للاعبين أن قراراته تكتيكية بحتة وخالية من المحاباة.


  • الفائز والمطرود


    تعد تجربته مع توتنهام تجسيدًا لعناده التكتيكي، فرغم تحقيقه وعده التاريخي بالفوز بلقب في موسمه الثاني، حيث قاد الفريق لإحراز لقب الدوري الأوروبي في مايو 2025 بالفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف في بلباو، إلا أنه واجه إقالة دراماتيكية بعد 16 يومًا فقط من التتويج بسبب الانهيار الكامل في الدوري الإنجليزي وإنهاء الموسم في المركز السابع عشر بـ 22 هزيمة.