ساوثهامبتون يسخر من مشجعي أرسنال بأربعة انتقادات لاذعة بعد أن أطاح الفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية برجال ميكيل أرتيتا من كأس الاتحاد الإنجليزي
الساينتس يحققون مفاجأة مدوية في كأس الاتحاد الإنجليزي
تلقى حلم أرسنال في تحقيق موسم تاريخي ضربة قوية في ملعب سانت ماري، حيث حقق فريق ساوثهامبتون، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، مفاجأة مدوية بفوزه 2-1. وعلى الرغم من كونه المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتمكن فريق ميكيل أرتيتا من إيجاد طريقة للتغلب على المضيفين الذين أبدوا صموداً كبيراً في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي اتسمت بالتوتر. تم كسر التعادل بعد 35 دقيقة عندما استغل روس ستيوارت خطأ دفاعي من بن وايت ليضع ساوثهامبتون في المقدمة. وعلى الرغم من أن فيكتور جيوكيريس تمكن من معادلة النتيجة في الشوط الثاني، إلا أن هدفاً متأخراً من شيا تشارلز ضمن تأهل النادي الواقع على الساحل الجنوبي إلى ويمبلي لخوض مباريات نصف النهائي.
رد قاسٍ على مواقع التواصل الاجتماعي ينتشر بسرعة
في أعقاب هذا الفوز التاريخي، لم يكن المسؤول عن حسابات ساوثهامبتون على مواقع التواصل الاجتماعي في مزاج يسمح بالمجاملات. فعندما حاول أحد مشجعي أرسنال التقليل من أهمية النتيجة بالتعليق بعبارة "فوز صدفة" تحت منشور احتفالي على منصة X (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، رد الحساب الرسمي للنادي برد مدمر مكون من أربع كلمات أشعلت شبكة الإنترنت. أجاب المسؤول: "استمتع بـ"الرباعية" يا صديقي." سخر الرد، الذي انتشر بسرعة، من الضجة الإعلامية التي سادت في بداية الموسم حول إمكانية تحقيق أرسنال لرباعية الألقاب - وهو حلم تبدد بالفعل الشهر الماضي عقب هزيمتهم في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي. حظي المنشور بشعبية هائلة عبر الإنترنت، وحصد مئات الآلاف من الإعجابات، حيث انضم مشجعو الفرق المنافسة إلى السخرية، بينما بقي مشجعو أرسنال يأسفون على الفرصة الضائعة للفوز بمزيد من الألقاب هذا الموسم.
مشاكل الإصابات تزيد من معاناة «المدفعجية»
ومما زاد الطين بلة بالنسبة لأرتيتا، أن الخسارة لم تكن الخسارة الوحيدة في تلك الأمسية. فخلال شوط ثانٍ حافل بالتوتر، اضطر المدافع الأساسي غابرييل إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة، مما جعل الجهاز الطبي للغانرز في حالة قلق شديد بشأن جاهزيته للمنافسة الحاسمة على اللقب. ومع دخول ويليام ساليبا ليحل محله، بدا أن الاستقرار الدفاعي قد اهتز تحت ضغط ساوثهامبتون في الدقائق الأخيرة.
آمال أرسنال في الفوز باللقب تتلقى ضربة
تعد هذه الهزيمة بمثابة حبة مريرة يصعب على أرتيتا ابتلاعها، بعد أن كان يدير فريقه للمنافسة على عدة جبهات. ومع خروج «المدفعجية» رسمياً من كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن أي حديث متبقي عن تحقيق «الرباعية» المحلية أو حتى «الثلاثية» قد أُخمد تماماً على يد منافس من دوري الدرجة الثانية. في حين كان الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هما المحورين الرئيسيين لفريق شمال لندن، فإن خسارة لقب مرموق مثل كأس الاتحاد الإنجليزي، خاصة أمام فريق من دوري أدنى، تمثل ضربة نفسية كبيرة. وبينما يحتفل مشجعو ساوثهامبتون بفوزهم الشهير على العملاق، يجب على أرسنال الآن إعادة تنظيم صفوفه والتركيز على أهدافه المتبقية، بدءاً من رحلة إلى سبورتنج لشبونة يوم الثلاثاء.