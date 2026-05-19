ساوثهامبتون ينضم للقائمة: ساعات ذكية، مناظير ودرون.. "التجسس" يجتاح عالم الرياضة والعقوبات تتنوع

في عالم الرياضة الآن، لم تعد الخطط التكتيكية تُطبخ على "السبورة البيضاء" فقط، داخل الغرف المُغلقة؛ بل باتت تُحمى بالأسلاك الشائكة، وأجهزة التشويش الإلكترونية أيضًا.

نعم.. هُناك "حرب عالمية صامتة" أبطالها ليسوا اللاعبين، فوق أرضية الملعب؛ وإنما محللون يتخفون خلف الأشجار، بمناظير مكبرة وطائرات "درون" مسيرة.

آخر هذه "الحروب الصامتة"؛ تلك التي تورط فيها نادي ساوثهامبتون، الذي كان قريبًا جدًا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وما بين عقوبة تاريخية عصفت بأحلام نادي ساوثهامبتون، وفضيحة أولمبية هزت عرش كندا؛ أصبح "التجسس الرياضي" جريمة مكتملة الأركان، تحاول الاتحادات المختلفة التصدي لها.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نفتح "الصندوق الأسود" لأشهر قضايا الجاسوسية في عالم الرياضة؛ وذلك خلال السطور القادمة..