بدأ الموسم بـ"سالب" أربع نقاط .. فضيحة التجسس تواصل مطاردة ساوثامبتون!

جاء هدفا واتفورد كلاهما من تمريرات خاطئة لساوثامبتون؛ ما سلّط الضوء على غياب الاتزان في صفوف الضيوف. فقد استغلّ إيكر برافو، القادم من أودينيزي في فترة الانتقالات الصيفية، ركلة عشوائية من جاك ستيفنز، ولم يتردد الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا؛ إذ اندفع إلى الأمام ودفع الكرة إلى الشباك مفتتحاً التسجيل.
وبدوره، استغلّ أمين نيزادا، خريج أكاديمية واتفورد، تمريرة خاطئة أخرى من ساوثامبتون، وهذه المرة عبر ريان مانينج، لينطلق مسرعًا على الجهة اليمنى. وبدا وكأن اللاعب المراهق قد دفع الكرة بعيداً عنه أكثر من اللازم وهو يقتحم منطقة جزاء ساوثهامبتون، قبل أن يطلق فجأة تسديدة أرضية سكنت الزاوية السفلى البعيدة.
وقلّص ساوثامبتون الفارق في الشوط الثاني، فقد مرّر كاميرون براج الكرة إلى سايل لارين على بُعد نحو 9 أمتار من المرمى، ليمرّرها الدولي الكندي بجانب فيديريكو رافاليا في الدقيقة الـ56.