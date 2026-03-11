تذكر فابيانو سانتاكروتشي بعض الأحداث الغريبة التي عاشها خلال تجربته مع نادي نابولي. استضاف البودكاست "DoppioPasso" المدافع السابق البالغ من العمر 39 عامًا، ومن بين قصصه، تبرز تلك المرة التي قرر فيها الرئيس أوريليو دي لورينتيس منح لاعبيه مكافأة على الرغم من خسارتهم المباراة.
ترجمه
سانتاكروتشي: "في غرفة تغيير الملابس، كنا نريد سماع رأي المدرب، لكن دي لورينتيس جاء وأسكتنا وقال إن كرة القدم مثل السينما. لقد كافأنا بعد هزيمة، أما مع إنتر..."
ضد إنتر
"كان هناك عام فزنا فيه بمباراة ضد إنتر مورينيو (كان ذلك في 26 أبريل 2009، محرر). لم يخسروا أمام أي فريق، كانوا فريقًا رائعًا. فزنا 1-0 بهدف من زالاييتا، كانت مباراة رائعة حيث كنا نراقبهم وهم يدخلون... كنا في النفق، كنت تنظر إليهم، كانوا جميعًا بطول مترين. باستثناء القلة القليلة مثل كوردوبا، كان هناك أشخاص غير معقولين. ثم فزنا بهذه المباراة، ودخل دي لورينتيس غرفة الملابس لتهنئتنا. فقال الكبار: "جائزة، جائزة، جائزة"،"لا، لا جائزة، لأنكم تتقاضون رواتبكم للقيام بذلك". حسناً، لا بأس بذلك".
الجائزة ضد ميلان
لكن الأمر انتهى بشكل مختلف بعد خسارة2-1 أمام ميلان في ملعب مياتزا، عندما قرر الرئيس أوريليو دي لورينتيس مكافأة لاعبيه على الرغم من الهزيمة. "ذهبنا للعب ضد ميلان في سان سيرو، وخسرنا مباراة جميلة، وكان رونالدينيو موجودًا. دخل غرفة الملابس وقال: "يا شباب، مكافأة للجميع". أي أنه كان الرئيس الوحيد الذي منحنا مكافأة على خسارة مباراة... هذا هو أسلوبه".
دي لاورينتيس في غرفة تغيير الملابس
سانتاكروتشي يروي أيضًا تدخلات الرئيس في فترة الاستراحة بين الشوطين: "إنه شخص متفجر، عندما ينفجر فإنه ينفجر. لقد رأيته مرات عديدة يأتي إلى غرفة الملابس ويتحدث إلينا. ربما تجد نفسك في نهاية الشوط الأول، حيث تريد أن تسمع المدرب يعطيك بعض التوجيهات التكتيكية لتحسين شيء ما. وهنا يدخل الرئيس، ويصمت المدرب ويقول شيئًا مثل: "لا، لأن كرة القدم مثل السينما". وكنت تقف هناك متعرقًا، تنظر إليهم وتفكر: "ما الذي يقوله بحق الجحيم؟". إنه مثل السينما... أتذكر ذلك عدة مرات، لقد رأيت بعض الخلافات، لكنه رجل يفي بوعده، رجل عندما يقول لك شيئًا فإنه يفعله، ويكون مرحًا جدًا، حقًا بطريقة رائعة. لكن إذا أصر على شيء، فأنت في ورطة".
مسيرة سانتاكروتش
وصل فابيانو سانتاكروتش إلى نابولي في يناير 2008. كان يبلغ من العمر 21 عامًا آنذاك، وكان قد أثبت نفسه في بريشيا كأحد أكبر المواهب الواعدة في كرة القدم الإيطالية، وكان مرشحًا للانضمام إلى المنتخب الوطني بعد مشاركته في منتخب تحت 21 عامًا. نشأ سانتاكروتش في أكاديمية كومو، ثم لعب أيضًا لبارما وبادوفا وتيرنانا ويوفنتوس ستابيا وكونيو وفيرتوس فيرونا.