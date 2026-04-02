سام كير ستغادر تشيلسي! المهاجمة الأسترالية البارعة تستعد لإتمام انتقال مثير للعودة إلى الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)

تم تحديد الوجهة التي ستشهد الفصل التالي من مسيرة كير المهنية. ومن المتوقع أن تقود نجمة منتخب "الماتيلداس" خط الهجوم في فريق "دنفر ساميت" الجديد المنضم إلى دوري كرة القدم النسائي الوطني (NWSL). وقد سرعان ما أثبت هذا الفريق، الذي يتخذ من كولورادو مقراً له، نفسه كقوة محتملة في الدوري، حيث يضم مجموعة مالكيه أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) بيتون مانينغ وبطلة التزلج الأولمبية ميكايلا شيفرين.

يمثل انضمام كير إلى دنفر إنجازاً كبيراً للدوري الأمريكي، الذي يواصل تأكيد هيمنته المالية على الساحة العالمية. لا تزال كير أفضل هدافة في تاريخ الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) من خلال فترات لعبها السابقة مع نادي سكاي بلو FC ونادي شيكاغو ريد ستارز، ويُنظر إلى عودتها على أنها إعلان نوايا تجاه المنافسة المتنامية.