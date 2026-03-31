سام ألارديس يحث هاري ماجواير على التفكير في الانسحاب من عملية اختيار منتخب كأس العالم بعد التعليقات «القاسية» التي أدلى بها مدرب إنجلترا توماس توخيل

دعا سام ألارديس، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، هاري ماجواير إلى إعادة النظر في استعداده للعب مع المنتخب الوطني، وذلك في أعقاب ما اعتبره معاملة "قاسية" من جانب توماس توخيل.

وأعرب ألارديس عن خيبة أمله من الطريقة التي تم التعامل بها مع اللاعب المخضرم، حيث قال لموقع"فوتي أكوموليتورز": "إنها معاملة قاسية بعض الشيء. لقد مر هاري بفترة صعبة للغاية في مانشستر يونايتد عندما حاول النادي التقليل من شأنه – خاصة المدرب في ذلك الوقت. فقد منصب القائد، ومكانه في منتخب إنجلترا، وتعرض لانتقادات شديدة في السنوات القليلة الماضية. لقد تقبل كل الانتقادات برحابة صدر، ويثبت للجميع أنهم مخطئون.

وأضاف: "لو كنت في مكان هاري، لعدت النظر في الذهاب إلى المعسكر من الأساس. ربما على حسابه الخاص، قال هاري إن تعليقات توخيل لن تسبب أي مشكلة. وهذا يجعلك تتساءل عما إذا كان لطيفًا أكثر من اللازم!"








