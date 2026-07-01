البعض يحتفل وآخرون ينددون .. بيان "سامي الجابر رئيسًا للاتحاد السعودي" يثير الجدل وأسطورة الهلال يعلق

أعلن ياسر المسحل استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي عقب وداع المنتخب الوطني الأول لكأس العالم 2026 من دور المجموعات، حاصدًا نقطتين فقط بالتعادل أمام أوروجواي والرأس الأخضر، مع الهزيمة أمام إسبانيا.

هذه الاستقالة قوبلت بترحاب كبير بين الغالبية في الوسط الرياضي السعودي، لكن بدأ سريعًا جدل الحديث عن خليفته دون إعلان أي اسم عن عزمه الترشح في الانتخابات المقبلة.



