يريد اللعب بجانب رونالدو ولكن .. تدخل سعودي مفاجئ يهدد بخطف توقيع سامو كوستا من النصر!

في تقرير نشره موقع "Breakingthelines"، وصف خلاله سامو كوستا، بأنه يستحق أن يكون الممثل البديل، لتأدية دور جيرارد بتلر، الذي قام بشخصية الملك ليونيداس في فيلم "300"، في ظل طريقة لعبه التي تشبه "المحاربين"، والتي تعود إلى كونه بمثابة "ركيزة دفاعية"، يقدم مستويات عالية في الثلث الدفاعي.

في حالة انتقاله إلى نادي النصر، فإن "العالمي" سيكسب جهود لاعب يمتاز بتلك الخصائص..

* القوة في الالتحامات الثنائية.

* قدرة فائقة على استعادة الكرات وقطع التسديدات.

* تغيير اتجاه اللعب بتمريرات طويلة دقيقة.

* براعة في المواجهات الهوائية.

ولعل الموسم الماضي "2025-2026" كان شاهدًا على تحسن كبير في أداء سامو كوستا "الهجومي" مع ناديه ريال مايوركا، حيث صار من أبرز هدّافي الفريق، برصيد 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين في الدوري الإسباني.

ورغم أن الهجوم كان بمثابة إحدى نقاط الضعف لدى كوستا، في ظل تركيزه على التأمين الدفاعي، إلا أنه برع بشكل كبير، خلال مبارياته مع مايوركا، حيث تظهر الخريطة الحرارية، مدى انتشاره اللاعب في جميع أرجاء الملعب، ومدى خطورته كلاعب "بوكس تو بوكس"، فضلًا عن قوة قدمه اليسرى التي سجل منها خمسة أهداف في الليجا.

وفي تقرير نشره نادي مايوركا، عبر موقعه الرسمي، في أكتوبر 2024، بعنوان "سامو كوستا الذي لا يملّ"، حيث اكتفى النادي الإسباني، بأنه لاعب تزعم صدارة اللاعبين الأكثر قطعًا للمسافة داخل الملعب، على مدار 10 مباريات في الليجا، بمسافة 116.5 كيلو متر، فضلًا عن تألقه في عملية استعادة الكرات.

وفي ذلك السياق، فإن كوستا أيضًا يعد أحد أكثر اللاعب تعرضًا للأخطاء والضرب من الخصوم، بسبب قدرته العالية على الاحتفاظ بالكرة واستخلاصها من الخصوم.

ورغم قلة مشاركته في كأس العالم، إلا أن ما قدمه مع ريال مايوركا، جعله مرشحًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقع آندي براسيل، خبير كرة القدم الأوروبية، بأن وجهة سامو كوستا ستكون إلى البريمييرليج، بفضل قدراته البدنية العالية، وقوته في الالتحامات، واصفًا إياه بأن انضمامه إلى منتخب البرتغال، كان بمثابة ضم "حصان أسود" في بطولة المونديال، فيما رشحه للانتقال إلى أحد أندية أستون فيلا، تشيلسي، نيوكاسل، أو توتنهام.