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Samu Costa Cristiano Ronaldo Getty
محمود خالد

يريد اللعب بجانب رونالدو ولكن .. تدخل سعودي مفاجئ يهدد بخطف توقيع سامو كوستا من النصر!

انتقالات
النصر
الدرع
مايوركا
دوري روشن السعودي

مايوركا هو المستفيد الأول من هذا الصراع السعودي..

يبدو أن صفقة انتقال الدولي البرتغالي سامو كوستا، إلى صفوف النصر، لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة وأن الساعات المُقبلة، قد تشهد تحولًا مثيرًا في مساره إلى دوري روشن السعودي.

وكان الصحفي فابريتسيو رومانو، قد كشف عن مفاجأة، حول موافقة سامو كوستا، محور ريال مايوركا، على خطوة الرحيل إلى النصر، ليكون بديلًا للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، رغم أن لايبزيج بادر بإرسال عرض رسمي، لتتبقى خطوة المفاوضات بين الناديين.

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  • تدخل مفاجئ لخطف "توقيع" سامو كوستا

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن تحرك من قِبل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية، برونو لاج، من أجل إقناع سامو كوستا، بتحويل مساره في دوري روشن، وقبول عرض الصاعد حديثًا إلى المحترفين.

    وأوضح الرشيد أن كوستا أبدى موافقته على عرض النصر، بسبب رغبته باللعب مع كريستيانو رونالدو، إلا أن الأمور لم تحسم بشكل نهائي، في الوقت الذي يواصل الدرعية فيه، تحركاته الكبيرة في موسم الانتقالات، حيث يقترب من حسم التعاقد مع بيدرو جونسالفيس، لاعب لشبونة، وريكاردو هورتا، لاعب براجا، بناءً على توصية من المدرب برونو لاج.


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  • أزمة النصر وخطة مايوركا

    وأضاف الإعلامي متعب بن عبد الله الهزاع، أن النصر لم يتقدم بأي عرض رسمي للتعاقد مع سامو كوستا؛ في ظل القيود المفروضة عليه، والتي تتعلق بالرقابة المالية، والتي تمنعه أيضًا من تسجيل اللاعبين أو تقديم عروض رسمية للأندية، علمًا بأن ما يتم حاليًا، لا يتجاوز حد التواصل الشفهي.

    ونوّه الهزاع بأن نادي مايوركا يمر بمرحلة مالية مختلفة، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهو ما انعكس على إيراداته، وبالتالي، فإن أي تسريب بشأن اهتمام النصر بضم كوستا، يساهم في رفع قيمته السوقية، وصنع منافسة بين الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

    وطبقًا لذلك، فقد أرجح الهزاع بأن مايوركا لن يبني قراره بانتقال لاعب إلى نادٍ لا يستطيع التقدم بعرض رسمي، خاصة وإن كان مقيدًا بالرقابة المالية، في الوقت الراهن.


  • مبادرة الخريجي لإنقاذ صفقة النصر

    من جانبه، ذكر الإعلامي محمد البكيري، بأن عضو شرف نادي النصر، محمد الخريجي، قرر التكفل بجميع المتطلبات المالية لصفقة التعاقد مع سامو كوستا.

    وتأتي مبادرة الخريجي من أجل إنقاذ حظوظ النصر في التعاقد مع كوستا، وسط أزمة الرقابة المالية التي يعيشها النادي، ولا تعيقه من إتمام الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي.

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  • Samu Costa Nassr (Goal Only)Goal AR

    لماذا يستحق كوستا هذا النزاع؟

    في تقرير نشره موقع "Breakingthelines"، وصف خلاله سامو كوستا، بأنه يستحق أن يكون الممثل البديل، لتأدية دور جيرارد بتلر، الذي قام بشخصية الملك ليونيداس في فيلم "300"، في ظل طريقة لعبه التي تشبه "المحاربين"، والتي تعود إلى كونه بمثابة "ركيزة دفاعية"، يقدم مستويات عالية في الثلث الدفاعي.

    في حالة انتقاله إلى نادي النصر، فإن "العالمي" سيكسب جهود لاعب يمتاز بتلك الخصائص..

    * القوة في الالتحامات الثنائية.

    * قدرة فائقة على استعادة الكرات وقطع التسديدات.

    * تغيير اتجاه اللعب بتمريرات طويلة دقيقة.

    * براعة في المواجهات الهوائية.

    ولعل الموسم الماضي "2025-2026" كان شاهدًا على تحسن كبير في أداء سامو كوستا "الهجومي" مع ناديه ريال مايوركا، حيث صار من أبرز هدّافي الفريق، برصيد 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين في الدوري الإسباني.

    ورغم أن الهجوم كان بمثابة إحدى نقاط الضعف لدى كوستا، في ظل تركيزه على التأمين الدفاعي، إلا أنه برع بشكل كبير، خلال مبارياته مع مايوركا، حيث تظهر الخريطة الحرارية، مدى انتشاره اللاعب في جميع أرجاء الملعب، ومدى خطورته كلاعب "بوكس تو بوكس"، فضلًا عن قوة قدمه اليسرى التي سجل منها خمسة أهداف في الليجا.

    وفي تقرير نشره نادي مايوركا، عبر موقعه الرسمي، في أكتوبر 2024، بعنوان "سامو كوستا الذي لا يملّ"، حيث اكتفى النادي الإسباني، بأنه لاعب تزعم صدارة اللاعبين الأكثر قطعًا للمسافة داخل الملعب، على مدار 10 مباريات في الليجا، بمسافة 116.5 كيلو متر، فضلًا عن تألقه في عملية استعادة الكرات.

    وفي ذلك السياق، فإن كوستا أيضًا يعد أحد أكثر اللاعب تعرضًا للأخطاء والضرب من الخصوم، بسبب قدرته العالية على الاحتفاظ بالكرة واستخلاصها من الخصوم.

    ورغم قلة مشاركته في كأس العالم، إلا أن ما قدمه مع ريال مايوركا، جعله مرشحًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وتوقع آندي براسيل، خبير كرة القدم الأوروبية، بأن وجهة سامو كوستا ستكون إلى البريمييرليج، بفضل قدراته البدنية العالية، وقوته في الالتحامات، واصفًا إياه بأن انضمامه إلى منتخب البرتغال، كان بمثابة ضم "حصان أسود" في بطولة المونديال، فيما رشحه للانتقال إلى أحد أندية أستون فيلا، تشيلسي، نيوكاسل، أو توتنهام.