حالة سامرفيل تقلق الهلال بعد مواجهة نيوم .. وسيموني إنزاجي يشكو نجمه للجماهير: ماذا أفعل أكثر!

مستشفى الهلال مليئة بالنجوم حاليًا فبخلاف الثنائي تيو هيرنانديز وعلي لاجامي، الذي تعرض للإصابة في مواجهة الأهلي، بجانب ياسين بونو الذي اشتكى من بعض الآلام في عمليات الإحماء قبل مواجهة نيوم، ما أسفر عن استبعاده، هناك عضو جديد..

سامرفيل شوهد وهو "يعرج" أثناء مغادرته استاد المملكة أرينا، وسط معاناته من إصابة عضلية، لم يتضح بعد مدى قوتها، وإن كان يسير دون الاحتياج لمساعدة أحد، وهو ما يضع احتمالًا لكونه مجرد كدمة خفيفة.









تلك الإصابة ضربت اللاعب الهلالي الأفضل في المباراة، حيث كان الوحيد تقريبًا الذي يقاتل أمام نيوم، لولا فشل زملائه في ترجمه محاولاته لأهداف.



