"أذهل الجميع بعد لعبه أمام ريال مدريد" .. مدافع فياريال السابق : "الكارثي" سالم الدوسري كان يطير في التدريبات!

ألفارو واصل حديثه:"في بعض الأوقات كان بحاجة إلى أداء الواجب الدفاعي، ولكنه لم يفعل ذلك، وهذا أمر ضروري وحاسم مع فريق مثل فياريال يلعب في هذا المستوى".

وواصل حديثه:"عندما لعب أمام ريال مدريد، ترك الجميع في حالة ذهول بعد بضعة دقائق، واندهش الناس من عدم مشاركته بشكل أكبر مع فياريال، ولكنه تعلم الكثير عن الأمور التكتيكية في هذه الفترة، أهمها ضرورة استعادة الكرة عند فقدانها".

وأنهى تصريحاته:"عرفت قيمته بشكل أكبر عندما ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، لو كان قضى المزيد من الوقت في أوروبا لاستطاع اللعب في الدوري الإسباني بسهولة".

وبالحديث عن مباراة ريال مدريد التي تطرق لها ألفارو، فهي المواجهة الوحيدة التي شارك فيها سالم مع الفريق الأول لفياريال، حيث لعب ضد الميرينجي 30 دقيقة، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لموسم 2017/2018، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.