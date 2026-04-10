Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
علي سمير

"أذهل الجميع بعد لعبه أمام ريال مدريد" .. مدافع فياريال السابق : "الكارثي" سالم الدوسري كان يطير في التدريبات!

يؤمن بأنه يمتلك نفس مكانة نيمار

انهال ألفارو جونزاليس لاعب النصر وفياريال السابق، بالمديح على نجم الهلال سالم الدوسري، بل قام بتشبيهه بالجناح البرازيلي نيمار من خلال فترة تواجده بالسعودية.

الدوسري انضم إلى صفوف فياريال في يناير 2018، ولكن تجربته مع الفريق الإسباني لم تستمر طويلًا، حيث عاد إلى الهلال بعد انتهاء فترة إعارته في يونيو من نفس العام.

  • ما هي القصة؟

    ألفارو جونزاليس زامل الدوسري خلال رحلته القصيرة مع الغواصات الصفراء، وذلك قبل رحيله عن النادي والانضمام إلى مارسيليا في وقت لاحق.

    ووسط المزاعم بأن انضمام الدوسري للنادي الإسباني كان لأسباب ترويجية، خرج المدافع المعتزل للتغني بقدرات جناح الهلال قائلًا إنه كان "يطير" حرفيًا في التدريبات.


    ماذا قال مدافع النصر السابق؟

    اللاعب الإسباني المعتزل قال في مقابلة مع قناة "AfterpostUnited" عبر موقع يوتيوب:"فهمت الكثير عن سالم الدوسري عندما ذهبت إلى السعودية، إنه مثل نيمار بالنسبة للناس هناك".

    وأضاف:"شاهدته وهو يتدرب مع فياريال، في البداية اعتقدنا أن صفقة انتقاله كانت ترويجية تخص الأموال وأمور الرعاية من الدوري السعودي".

    وتابع:"ذهلت عندما شاهدته يتدرب، كان يطير حرفيًا، تميز كثيرًا من الناحية الفنية، لكنه كان كارثيًا من الناحية التكتيكية في الملعب".



    لماذا لم ينجح مع فياريال؟

    ألفارو واصل حديثه:"في بعض الأوقات كان بحاجة إلى أداء الواجب الدفاعي، ولكنه لم يفعل ذلك، وهذا أمر ضروري وحاسم مع فريق مثل فياريال يلعب في هذا المستوى".

    وواصل حديثه:"عندما لعب أمام ريال مدريد، ترك الجميع في حالة ذهول بعد بضعة دقائق، واندهش الناس من عدم مشاركته بشكل أكبر مع فياريال، ولكنه تعلم الكثير عن الأمور التكتيكية في هذه الفترة، أهمها ضرورة استعادة الكرة عند فقدانها".

    وأنهى تصريحاته:"عرفت قيمته بشكل أكبر عندما ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، لو كان قضى المزيد من الوقت في أوروبا لاستطاع اللعب في الدوري الإسباني بسهولة".

    وبالحديث عن مباراة ريال مدريد التي تطرق لها ألفارو، فهي المواجهة الوحيدة التي شارك فيها سالم مع الفريق الأول لفياريال، حيث لعب ضد الميرينجي 30 دقيقة، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لموسم 2017/2018، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

    من هو ألفارو جونزاليس؟

    بدأ حياته في بعض الفرق الإسبانية أبرزها فياريال، وهو النادي الذي زامل فيه سالم الدوسري، قبل الانضمام إلى صفوف مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة ثم بصفقة بيع نهائي.

    وفي عام 2022 لعب جونزاليس مع النصر السعودي بعد انتقاله للنادي في صفقة انتقال حر، قبل الانضمام في العام التالي للقادسية، وخاض تجربة أخرى مع جوهور دي تي الماليزي قبل الاعتزال مع تينيريفي في يناير الماضي.