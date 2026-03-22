بعد صورة في المستشفى .. سالم الدوسري يغادر معسكر المنتخب السعودي رسميًا

انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، اليوم الأحد، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.

لكن قبل ساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.

واكتفى التورنيدو وقتها بالتعليق: "الحمد لله على كل حال"، ليثير التكهنات حول موقفه من المعسكر الحالي، حتى جاء الإعلان الرسمي من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي..







