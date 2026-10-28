هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Saudi Arabia 2026 Georgios DonisGOAL AR
أحمد فرهود

"أسماء جديدة وموقف سالم الدوسري ومصعب الجوير".. الكشف عن خطة جورجيوس دونيس في المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2027

السعودية
جيورجوس دونيس
سالم الدوسري
سعود عبد الحميد
مصعب الجوير
همام الهمامي
نواف العقيدي
الهلال
القادسية
النصر
الشباب
لانس

كواليس من داخل البيت السعودي..

يستعد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، للإعلان عن "قائمة الأخضر" خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك استعدادًا لفترة التوقف الدولي، الممتدة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

المنتخب السعودي يخوض مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي القادمة؛ الأولى أمام كوريا الجنوبية يوم 13 نوفمبر، والثانية ضد أوزبكستان في السابع عشر من الشهر ذاته.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    جورجيوس دونيس يحافظ على قوام المنتخب السعودي

    وفي هذا السياق.. كشفت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن ملامح قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي القادمة؛ والتي تأتي استعدادًا لبطولة كأس آسيا، المقرر إقامتها في المملكة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

    المصادر أكدت أن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية، سيحافظ على القوام الأساسي نفسه الذي حقق لقب كأس الخليج العربي 2026.

    نعم.. دونيس قاد "الأخضر" للتتويج ببطولة كأس الخليج العربي 2026، التي أُقيمت خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ حيث فاز على منتخب الإمارات في المباراة النهائية، بعد مشوار ناجح في دور المجموعات والمربع الذهبي.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4 أسماء مهمة قد تنضم إلى المنتخب السعودي!

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" أن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، يفكر في استدعاء 4 نجوم، خلال فترة التوقف الدولي القادمة، لم يكونوا ضمن قائمة بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ وهم:

    * أولًا: قلب الدفاع الشاب عبدالعزيز السويلم "الفتح".

    * ثانيًا: الظهير الأيمن سعود عبدالحميد "لانس الفرنسي".

    * ثالثًا: صانع الألعاب مصعب الجوير "القادسية".

    * رابعًا: الجناح سالم الدوسري "الهلال".

    وأشارت المصادر إلى أن تفكير دونيس، في استدعاء السويلم إلى قائمة المنتخب السعودي، يأتي في ظل تألق اللاعب مع نادي الفتح؛ بالإضافة إلى الرغبة في خفض معدل أعمار "الأخضر" بأسماء شابة، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2027.

    أما فيما يتعلق بسعود وسالم؛ فهناك متابعة لمستواهما الفني، بعد العودة من الإصابة التي أبعدتهما عن بطولة كأس الخليج العربي 2026.

    وبخصوص الجوير؛ فهناك تفكير في الاكتفاء بالعقوبة الانضباطية التي وقعت عليه باستبعاده من قائمة كأس الخليج، وإعادته إلى المنتخب من جديد.

  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    متابعة دورية من جورجيوس دونيس لحالة "الثلاثي المصاب"!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. إذ يتابع اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حالة 3 لاعبين يعانون من الإصابة حاليًا؛ قبل حسم موقفهم من الانضمام إلى "الأخضر" خلال فترة التوقف الدولي القادمة، من عدمه.

    وهؤلاء النجوم الثلاثة، الذين يتابع دونيس حالتهم، دون أن يحسم موقفهم النهائي من الانضمام إلى القائمة؛ هم:

    * أولًا: الحارس نواف العقيدي "النصر".

    * ثانيًا: متوسط الميدان علاء آل حجي "نيوم".

    * ثالثًا: الجناح وصانع الألعاب همام الهمامي "الشباب".

    ووفقًا لمصادر صحيفة "الشرق الأوسط"، طلب دونيس تقارير دورية عن حالة هذا الثلاثي، حتى موعد الإعلان عن قائمة منتخب السعودية.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Georgios Donis Saudi ArabiaGetty

    مسيرة جورجيوس دونيس مع المنتخب السعودي

    المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس تولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في شهر أبريل من عام 2026.

    وقاد دونيس المنتخب السعودي، في بطولتين - حتى الآن -؛ هما:

    * كأس العالم 2026: ودّعت السعودية البطولة من دور المجموعات.

    * كأس الخليج العربي 2026: توّجت السعودية باللقب.

    وإجمالًا.. حقق "الأخضر" مع دونيس 5 انتصارات، مقابل 4 تعادلات وهزيمتين، خلال 11 مباراة دولية "رسمية وودية".