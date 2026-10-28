"أسماء جديدة وموقف سالم الدوسري ومصعب الجوير".. الكشف عن خطة جورجيوس دونيس في المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2027

واستكمالًا لخبرها.. أوضحت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" أن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، يفكر في استدعاء 4 نجوم، خلال فترة التوقف الدولي القادمة، لم يكونوا ضمن قائمة بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ وهم:
* أولًا: قلب الدفاع الشاب عبدالعزيز السويلم "الفتح".
* ثانيًا: الظهير الأيمن سعود عبدالحميد "لانس الفرنسي".
* ثالثًا: صانع الألعاب مصعب الجوير "القادسية".
* رابعًا: الجناح سالم الدوسري "الهلال".
وأشارت المصادر إلى أن تفكير دونيس، في استدعاء السويلم إلى قائمة المنتخب السعودي، يأتي في ظل تألق اللاعب مع نادي الفتح؛ بالإضافة إلى الرغبة في خفض معدل أعمار "الأخضر" بأسماء شابة، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2027.
أما فيما يتعلق بسعود وسالم؛ فهناك متابعة لمستواهما الفني، بعد العودة من الإصابة التي أبعدتهما عن بطولة كأس الخليج العربي 2026.
وبخصوص الجوير؛ فهناك تفكير في الاكتفاء بالعقوبة الانضباطية التي وقعت عليه باستبعاده من قائمة كأس الخليج، وإعادته إلى المنتخب من جديد.