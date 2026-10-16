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Salem Al-Dawsari Firas Al-Buraikansocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

"عن تجربة أبارك لهذا اللاعب والجائزة فقدت مصداقيتها" .. أبرز ردود الأفعال حول ترشح الدوسري والبريكان لأفضل لاعب في آسيا!

سالم الدوسري
فراس البريكان
الهلال
الأهلي
السعودية

جدل كبير وراء إعلان القائمة النهائية لأفضل لاعب في آسيا..

ما إن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمته النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، بين تواجد سالم الدوسري وفراس البريكان في القائمة، برفقة الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، حتى أثار الأمر موجة واسعة من الجدل، بين مؤيد ومعارض، وتوقعات باللاعب الأكثر استحقاقًا للجائزة.

وفي سابقة "سعودية" لأول مرة، قرر الاتحاد الآسيوي، أن يمنح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، فرصة تاريخية ليتنافس على نيل الجائزة للمرة الثالثة بعد 2022 و2025، والتي ستجعله أول من يحقق هذا الإنجاز بلا منازع، فيما ترشح فراس البريكان، الذي قاد الأهلي لإنجاز التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة للجائزة، ليتواجد اثنان من أبناء المملكة، في القائمة النهائية، لأول مرة في تاريخ الجائزة، فضلًا عن مشاركة علي رضا بيرانفاند الذي ترشح للمرة الثانية بعد 2019.

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وفيما يلي، نستعرض أبرز ردود الأفعال من الإعلاميين ونجوم الكرة السابقين، حول تواجد سالم الدوسري وفراس البريكان في سباق الترشح للجائزة الآسيوية..


  • إذا كانت الجائزة تمنح بإنصاف، ففراس البريكان هو الأحق بالجائزة

    وقال حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق، إن فراس البريكان هو الأحق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في آسيا، بما يقدمه من عطاء ومستويات مميزة خلال الموسم.


  • عن تجربة .. أتوقع فراس البريكان

    وعلّق ناصر الشمراني، الفائز بالجائزة عام 2014، على القائمة النهائية، بنبرة تأكيد، بقوله إن فراس البريكان سيفوز بلقب أفضل لاعب في آسيا، بناءً عن تجربته السابقة، موجهًا تهنئته إليه، فيما أشار إلى أنه مجرد "توقع"، وليست أمنية، لأن الأهم أن يفوز بها لاعب سعودي.

    وأوضح الشمراني أن المعايير حول الفائز بالجائزة ستحدد في آخر اجتماع للجنة يقام قبل الحفل بيوم، في إشارة إلى أن حساب النقاط لن يؤثر بدوره على هوية الفائز بالجائزة.


  • فراس وبيرانفاند .. تساوي نقاط

    وذكر الإعلامي العماني عيسى سعيد، بأنه وفق تحليله للنقاط التي يتم احتسابها بناءً على جوائز رجل المباراة والألقاب القارية والمحلية، فإن فراس البريكان يتساوى في النقاط مع علي رضا بيرانفاند، برصيد 55 نقطة، بينما يملك سالم الدوسري "25 نقطة".


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  • سالم الدوسري أفضل من فراس

    ورد الإعلامي فهد الروقي، برسائل عبر منصة (إكس)، قائلًا "ليس تقليلًا من فراس، ولكن سالم الدوسري في أقل مواسمه، أفضل بالأرقام من فراس الذي يعيش أحسن مواسمه".

    وأضاف "سابقًا بعض إعلامنا المأزوم يقف مع منافس سالم على الجائزة القارية وهم غير سعوديين. الآن سيجد فراس كل الدعم منهم نكاية بسالم، علمًا بأن الثنائي يستحق الجائزة وسأبارك للفائز".


  • العمري أحق من سالم الدوسري

    وقال الناقد عبد العزيز المريسل "جلست أراجع الأحداث الرياضية للعام الماضي كله حتى الآن، واكتشفت أن أفضل مدافع آسيوي عبد الإله العمري هو الأحق بالمنافسة على هذه الجائزة، من خلال مشاركاته مع ناديه والمنتخب، العمري أحق من سالم الدوسري وبمراحل".


  • الجائزة فقدت قيمتها

    وردّ الإعلامي فلاح القحطاني على استبعاد عبد الإله العمري، مدافع النصر، من جائزة أفضل لاعب في آسيا، بقوله إن الجائزة فقدت قيمتها ومصداقيتها.


  • هدف البريكان لم يتحدث عنه أحد

    وعلّق الإعلامي غرم الله الزهراني، بقوله إن فراس البريكان يستحق أن يتقدم في سباق أفضل لاعب آسيوي، إذا كانت المعايير هي العطاء والتأثير مع النادي والمنتخب، متسائلًا بشأن ما إذا كانت الجائزة تمنح للأفضل في الملعب أم للأكثر ضجيجًا، فيما استشهد بهدف لم يسلط الإعلام عليه الضوء، سجله البريكان في بطولة الكأس الذهبية، وتأهل معه الأخضر لربع النهائي، ولم ينتبه له أحد.


  • اللاعب يشتغل على نفسه

    وبالحديث عن سباق الترشح للجائزة، أغدق عمر الغامدي، نجم الهلال السابق، بالمديح على فراس البريكان، بأنه لم يجد نفسه مع النصر، بسبب صغر سنه، وعدم قدرته على التعامل مع الجمهور، ثم تغير تمامًا عندما انتقل إلى الفتح، بعد تفاهمه مع مراد باتنا، ثم انفجر برحيله إلى الأهلي، حتى وصل إلى هذه المرحلة.


  • جائزة لأفضل لاعب يحتج على الحكام

    ونشر الإعلامي صالح الحناكي، تغريدة ساخرة، مطالبًا الاتحاد الآسيوي باستحداث جائزة لأفضل لاعب يحتج ضد الحكام و"يطيّر عيونه وينافخ عليهم"، وأنها ستكون بها ترضية للبعض وتخفف من وتيرة الصياح واللطم، على حد وصفه.