"عن تجربة أبارك لهذا اللاعب والجائزة فقدت مصداقيتها" .. أبرز ردود الأفعال حول ترشح الدوسري والبريكان لأفضل لاعب في آسيا!

ما إن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمته النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، بين تواجد سالم الدوسري وفراس البريكان في القائمة، برفقة الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، حتى أثار الأمر موجة واسعة من الجدل، بين مؤيد ومعارض، وتوقعات باللاعب الأكثر استحقاقًا للجائزة.

وفي سابقة "سعودية" لأول مرة، قرر الاتحاد الآسيوي، أن يمنح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، فرصة تاريخية ليتنافس على نيل الجائزة للمرة الثالثة بعد 2022 و2025، والتي ستجعله أول من يحقق هذا الإنجاز بلا منازع، فيما ترشح فراس البريكان، الذي قاد الأهلي لإنجاز التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة للجائزة، ليتواجد اثنان من أبناء المملكة، في القائمة النهائية، لأول مرة في تاريخ الجائزة، فضلًا عن مشاركة علي رضا بيرانفاند الذي ترشح للمرة الثانية بعد 2019.

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وفيما يلي، نستعرض أبرز ردود الأفعال من الإعلاميين ونجوم الكرة السابقين، حول تواجد سالم الدوسري وفراس البريكان في سباق الترشح للجائزة الآسيوية..



