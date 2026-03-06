Goal.com
مباشر
Simone Inzaghi Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

المظاهر خداعة: سالم الدوسري يتقمص "نسخة رياض محرز الساخرة" بمباراة الهلال والنجمة.. وعرفتم الآن معنى تصريحات كريم بنزيما يا الاتحاد!

الهلال لن يستسلم بسهولة في صراع لقب الدوري..

لم تكن مجرد مباراة في كرة القدم، بل استعراضًا للقوة والسطوة؛ هكذا أرادها عملاق الرياض الهلال ضد ضيفه نادي النجمة، مساء يوم الجمعة.

الهلال فاز (4-0) على النجمة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

رباعية الزعيم الهلالي؛ جاءت عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما "ثنائية" والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقائق 43 و81 و84 و86 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته رقم 61، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، متساويًا مع النصر "الوصيف" الذي لعب مباراة أقل؛ وبفارق نقطة عن الأهلي "المتصدر"، مؤقتًا.

ومن ناحيته.. فريق النجمة الأول لكرة القدم تجمد عند النقطة الثامنة، في "المركز الثامن عشر - الأخير" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على النجمة..

  • Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بنزيما ينهي صيام "المملكة أرينا" مع الهلال

    نجح النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في كسر صيام ملعب "المملكة أرينا"، الخاص بفريق الهلال الأول لكرة القدم.

    بنزيما خاض مباراتين على ملعب "المملكة أرينا"، منذ ارتداء قميص الزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي الأخير، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ضد الاتفاق في الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي.

    * ثانيًا: ضد الاتحاد في الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي

    وفي المباراة الثالثة على ملعب "المملكة أرينا"؛ نجح بنزيما في كسر صيامه أخيرًا، بتسجيل هدفين في شباك النجمة.

    لكن مباراة النجمة، ليست الأولى في "المملكة أرينا"، التي يسجل فيها النجم الفرنسي؛ فقد سبق وأن أحرز 3 أهداف في لقائين على هذا الملعب، عندما كان يزور الهلال مع فريقه السابق الاتحاد.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إلى الاتحاد.. عرفتم الآن معنى تصريحات كريم بنزيما!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نقف على لقطة خطفت الأنظار في صفوف عملاق الرياض الهلال، بعد تسجيل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدفه ضد نادي النجمة.

    ونتذكر أن بنزيما قال بعد مباراته الأولى بقميص الهلال، إنه يشعر براحة أكبر بجانب نجوم الزعيم الحاليين؛ وهو الأمر الذي تم ربطه بمعاناته في فريقه السابق الاتحاد، وعلاقته المتوترة مع زملائه وقتها.

    هذا الشعور يبدو حقيقي للغاية؛ إذا ما نظرنا إلى ما قام به نجوم الهلال، بعد تسجيل بنزيما هدفه في شباك النجمة.

    نجوم الهلال الذين كانوا يحيطون بالنجم الفرنسي آنذاك؛ قاموا برفع أيديهم إلى الأعلى والإشارة برقم 1، وهي احتفالية بنزيما المُميّزة.

    هؤلاء النجوم هم سالم الدوسري ومالكوم دي أوليفيرا ومتعب الحربي؛ ما يدل على الحب الكبير الذي يحظى به بنزيما، داخل قلعة الزعيم.

    ليس هذا فقط.. نشعر ونحن نُشاهد مباريات الهلال؛ أن جميع زملاء كريم بنزيما، يحاولون مساعدته لتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

    وقد تكون هذه اللقطات بسيطة بالنسبة للبعض؛ ولكنها تعني الكثير جدًا إذا ما ربطناها بالسيناريو الذي غادر به للعميد الاتحادي، والذي كان مليئًا بالمشاكل مع الإدارة واللاعبين.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سالم الدوسري.. "النسخة الساخرة" من محرز بلسان محمد نور

    وإذا انتقلنا من النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى لاعب آخر في الهلال؛ وهو القائد الكبير سالم الدوسري، سنجد الآتي:

    * أولًا: لم يتقيّد بمركز واحد في أرضية الملعب؛ حيث كان ينوع لعبه بين الجناح وعمق الملعب.

    * ثانيًا: الاعتماد على العرضيات كثيرًا؛ والتي أسفرت عن هدف بنزيما في الدقيقة 43.

    وبخصوص النقطة الثانية.. يجب أن نتساءل: "هل تتذكرون ما قاله أسطورة الاتحاد ومنتخب السعودية محمد نور عن الساحر الجزائري رياض محرز؟!"

    نور قال في وقتٍ سابق، إن خطورة محرز بالكامل مع ناديه الأهلي، عبارة عن "عرضيات"؛ دون أن يقوم بإيجاد حلول أخرى.

    وإذا نظرنا إلى سالم في مباراة الهلال ضد نادي النجمة، مساء يوم الجمعة؛ سنتأكد أنه لم يجد أي حلول فردية أو تكتيكية، ليتجه إلى إرسال العرضيات.

    بمعنى.. سالم تقمص دور محرز بـ"لغة نور الساخرة"؛ وذلك في مباراة الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سيموني إنزاجي.. المظاهر خداعة و10 دقائق أنقذتك

    أخيرًا.. دعونا نتحدث عن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد مواجهة نادي النجمة، مساء يوم الجمعة.

    إنزاجي كان سيواجه انتقادات عنيفة للغاية؛ لولا الـ10 دقائق الأخيرة من عمر المواجهة ضد النجمة، وذلك للآتي:

    * أولًا: سوء أداء الهلال؛ طوال 80 دقيقة.

    * ثانيًا: الهلال سجل هدف فقط طوال 80 دقيقة؛ رغم أن النجمة كان يلعب ناقصًا منذ الدقيقة 39.

    وأساسًا.. قطاع جماهيري كبير طالب بـ"إقالة" إنزاجي؛ بسب تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا، وهو ما كاد أن يتكرر بعد لقاء النجمة.

    إلا أن انتفاضة نجوم الزعيم الهلالي، في الـ10 دقائق الأخيرة؛ جعلتهم يسجلون 3 أهداف أخرى، ويخرج الفريق فائزًا بنتيجة كبير.

    وهُناك مثل يقول "المظاهر خداعة"؛ وهُنا نستطيع القول إن فوز الهلال الكبير على النجمة، قد يخدع البعض ويجعل الهجوم على إنزاجي أقل.

    ووعد المدير الفني الإيطالي بتحسين الأداء، وفعل ذلك ضد نادي الشباب، في الجولة 24 من مسابقة الدوري؛ ولكن عاد الهلال لـ"نسخته السيئة" ضد النجمة، في الأسبوع 25.

    وبالتالي.. نستطيع القول إن التذبذب في أداء الزعيم الهلالي؛ هو أكثر ما يُهدد مسيرة سيموني إنزاجي، مع الفريق الأزرق.

0