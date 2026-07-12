لم يرضها لنفسه وارتضاها على سالم من أجل رافينيا .. نصيحة محمد الدعيع للدوسري ومقارنته بالعويس تجعله في مرمى السخرية

يتعرض التورنيدو حاليًا لحملة كبيرة من الانتقادات، فبعدما كان يقتصر الأمر في المواسم السابقة على هجوم من الجماهير سواء الهلالية أو الأندية المنافسة، دخل رموز الزعيم على الخط ومنهم الدعيع.

الانتقادات مبررة بتراجع مستوى سالم في الموسم الماضي بشكل كبير سواء مع المنتخب السعودي أو الهلال، حتى حمله البعض مسؤولية عدم التأهل لكأس العالم 2026 ببطاقة مباشرة.

البعض كان يُمني نفسه بأن يرد الدوسري على منتقديه من خلال أدائه في مونديال 2026، لكنه لم يفعل كذلك، وودع المنتخب السعودي من مرحلة المجموعات حاصدًا نقطتين فقط، ما زاد من الغضب على القائد، وأن كان ليس الوحيد من لم يظهر بمستواه إلا أن بحكم أنه النجم الأول فالأنظار تتجه نحوه أكثر من غيره.



