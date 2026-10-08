يبدو أن الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل لن يكون وحده كارت التهديد لسالم الدوسري داخل نادي الهلال، وإدارة النادي بدأت تتحرك لتدعيم الطرف الأيسر بصفقة قوية أخرى.
مصير سالم الدوسري لا يزال غامضًا .. خليجي 27 يغري الهلال للانقضاض على نجم المنتخب السعودي
ماذا حدث؟
منذ بداية الموسم الجاري، يغيب سالم الدوسري عن الملاعب على إثر إجرائه عملية جراحية في وتر الركبة، في يوليو الماضي.
الهلال لم يتأثر بغياب التورنيدو رغم أنه لاعبه الأساسي منذ سنوات، إذ تعاقد مع الهولندي سامرفيل، الذي نجح في فرض همينته سريعًا على تشكيل الفريق.
ومن المتوقع أن يعود الدوسري للملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الدكة ستكون في انتظاره.
ما الجديد؟
في هذا الشأن، يزعم الصحفي السعودي عبدالعزيز المريسل أن موقف سالم الدوسري داخل الهلال محاط بالغموض في الميركاتو الشتوي المقبل، بالتزامن مع دخوله الفترة الحرة في عقده.
وأشار المريسل إلى أن الهلال وضع عينيه على همام الهمامي؛ جناح أيسر الشباب، بعد تألقه الكبير مع المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".
تلك الخطوة ربما لن تكون معقدة إلى درجة كبيرة، في ظل نهاية عقد الهمامي مع الشباب بنهاية يونيو 2027، ودخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.
ماذا قدم الهمامي في خليجي 27؟
لعب صاحب الـ22 عامًا دورًا أساسيًا في تتويج المنتخب السعودي بطلًا لخليجي 27 للمرة الرابعة في تاريخ الأخضر، حيث سجل هدفًا في النهائي بشباك المنتخب الإماراتي.
وحصل الهمامي على جائزة أفضل لاعب في البطولة الخليجية، متفوقًا على عدة نجوم.
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مسيرة همامي الهمامي في الملاعب
الجناح الأيسر بدأ مسيرته في الملاعب من بوابة أكاديمية فالكون الإسبانية، كما احترف لفترة في تشيكيا، قبل العودة للسعودية من بوابة الفئات السنية للاتحاد في عام 2023.
وقام الاتحاد بتصعيد الهمامي للفريق الأول في صيف 2024، لكنه لم يحصل على فرصة، حيث تمت إعارته للخلود في موسم 2024-25، قبل الرحيل المجاني في نهاية الموسم ذاته نحو الشباب.
مع الليوث، خاض الجناح الشاب 40 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.
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