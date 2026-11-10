هل يتحول المستحيل إلى حقيقة: ميول العائلة ليست العامل الوحيد.. "مغريات عديدة" قد تقود سالم الدوسري إلى النصر

عندما يتم ذكر اسم النجم السعودي سالم الدوسري؛ فتأكد عزيزي القارئ أننا نتحدث هنا عن أحد الأساطير الخالدة في تاريخ عملاق الرياض الهلال، وليس مجرد لاعب عادي مر على هذا الكيان الرياضي الكبير.

والأساطير لا بد أن تلقى معاملة خاصة؛ حيث من الصعب أن يتم التخلي عنها بسهولة، وتحديدًا لمصلحة الأندية التاريخية المنافسة.

وسالم ارتبط اسمه بالفعل بعملاق الرياض الآخر النصر، في أكثر من مناسبة؛ إلا أنه في كل مرة كان يجدد الولاء للفريق الأزرق، ويمدد عقده رسميًا.

لكن يبدو أن الأمر قد يختلف في عام 2027؛ لأن هذه المرة لا نشعر بتمسك كبير من الزعيم الهلالي بأسطورته، بالإضافة إلى أن عقد اللاعب نفسه سينتهي في 30 يونيو القادم.

ووسط كل ذلك.. خرج الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي الأسبق باسم النصر؛ ليفجر مفاجأة بخصوص مستقبل سالم، وإمكانية انتقاله إلى قلعة العالمي.

الصرامي كشف عن سيناريو مثير؛ يتمثل في عدم استبعاد انتقال سالم إلى "العالمي" بعد الرحيل عن الهلال، بسبب ميول عائلته النصراوية - حسب قوله -.

لكن بعيدًا عن ميول العائلة، والتي زعم الصرامي أنها نصراوية؛ فهناك بعض العوامل الرياضية الأخرى التي قد تشجع سالم على الانتقال إلى الفريق الأصفر - حال وجود رغبة مشتركة من الطرفين -، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..