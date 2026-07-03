حسم الجدل.. حقيقة رحيل سالم الدوسري عن الهلال للانتقال إلى الدرعية!

عاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 25 انتصارًا مع 9 تعادلات، ودون أن يتعرض لأي هزيمة؛ ليُنهي مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين في "الوصافة"، خلف النصر "البطل".
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
ونجح الزعيم الهلالي في إنقاذ موسمه؛ بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود (2-1) في المباراة النهائية.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الرياضي المنصرم؛ جاء رغم التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".