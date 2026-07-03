حسم الجدل.. حقيقة رحيل سالم الدوسري عن الهلال للانتقال إلى الدرعية!

جدل كبير يحيط بمستقبل النجم الدولي سالم الدوسري، جناح عملاق الرياض الهلال؛ وذلك في ظل تراجع مستواه، مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد سالم في 30 يونيو 2027؛ وذلك بعدما لعب مسيرته الكروية بالكامل مع الزعيم الهلالي، باستثناء "إعارة قصيرة" إلى نادي فياريال الإسباني.