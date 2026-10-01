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زهيرة عادل

"مرض" سالم الدوسري .. حلال على الأجنبي وحرام على السعودي!

فقرات ومقالات
سالم الدوسري
كريستيانو رونالدو
السعودية
البرتغال
الهلال
النصر
كأس الخليج

غرابة المشهد الحالي تفرض على الجميع وقفة صارمة..

ابحث – عزيزي القارئ – عن أكثر النقاد حجرًا وأكثرهم حدة في الوسط الرياضي السعودي، ذاك الذي لا تمر عليه صغيرة أو كبيرة إلا وتجده "يجلد" صاحبها بمنطق صارم، بشرط أن يكون محايدًا ولا ينتمي إلى أي فصيل .. هل خطر ببالك أحدهم؟

إن كانت الإجابة "نعم!" .. الآن أنا أتحداك أنك لو سألته عن رأيه فيما يدور في الوسط الرياضي السعودي حاليًا، من قبل فئة من الجماهير سواء نصراويين أو أهلاويين أو اتحاديين، ستجده يضرب كفًا على كف!

أتحدث هنا عما يتعرض له قائد الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري بالتزامن مع الأداء الجيد الذي يقدمه الأخضر في كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"..


  • انتشار "مرض" سالم الدوسري

    وكأنهم اكتشفوا فيروسًا جديدًا، انتشر في الوسط الرياضي، يُسمى "مرض سالم الدوسري"، وقد أصاب جماهير بعض الأندية – بعيدًا عن الهلال بالطبع كون التورنيدو ينتمي له - .. لنكن أكثر صراحة، الفئة الأكبر المصابة بهذا المرض هي جماهير النصر!

    المنتخب السعودي يخطو خطوات جيدة في التطور وبناء جيل جديد تحت قيادة المدرب جورجيوس دونيس، وحظوظه كبيرة في التتويج بخليجي 27، بينما ينشغل هؤلاء بالبحث عن سالم الدوسري لوضعه في جملة غير مفيدة، رغم أنه غائب عن البطولة لمعاناته من إصابة.

    البعض يتكهن بحزنه المنتظر حال تتويج المنتخب السعودي باللقب الخليجي، والبعض الآخر ينهش في تاريخه وإلى أي مدى تحسن مستوى الأخضر في غيابه، وفئة ثالثة تخسف به الأرض في طريق إشادتها بلاعب آخر .. تتنوع أعراض "مرض سالم الدوسري" على المصابين به، لكن النتيجة النهاية واحدة.





  • Cristiano Ronaldo Portugal 2026/27getty

    تجلي عقدة الأجنبي!

    بينما "يُجلد" سالم الدوسري حاليًا من النصراويين، الجانب الآخر من المشهد يُمثل "الكوميديا السوداء" بعينها..

    بالأمس، تفجرت أزمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مدرب منتخب بلاده جورج جيسوس، على إثر تهميشه في مواجهة النرويج ثم التقليل منه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الدنمارك، ما أسفر عن مغادرة الدون للمعسكر في كوبنهاجن متجهًا لمدريد، بل وتوعد بكشف الكواليس في الفترة المقبلة.

    أمام تلك الأزمة ماذا فعل جمهور النصر؟

    قطاع عريض من جماهير العالمي هبّ للدفاع عن صاروخ ماديرا، متهمًا جيسوس؛ مدربه الذي قاده للتتويج الموسم الماضي بدوري روشن السعودي (2025-26)، بعدم احترام تاريخ نجمه مع البحارة، مطالبين بنهاية تليق بكل ما قدمه لمنتخب بلاده.

    تجلت في عينيك "عقدة الخواجة" – عزيزي القارئ – اعتقد أن المشهد يشرح نفسه، دون حاجة لمزيد من الكلمات في هذا الجانب!


  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رونالدو أسطورة .. إذًا سالم الدوسري أسطورة!

    أعلم أن المقارنة بين كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري غير منطقية بالمرة .. فالدون هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة بشكل عام بل كان الأفضل على الإطلاق في فترة من الفترات.

    لكن نحن نتحدث هنا عن المبدأ الذي يدافع به النصراويون عن الدون، بينما يكيل بالمبدأ ذاته الاتهامات للتورنيدو..

    يتهمون سالم الدوسري بأنه لم يقدم أي شيء لمنتخب بلاده، على إثر فشله في التتويج بأي بطولة دولية معه .. هنا هم حاكموه وكأن كرة القدم لعبة فردية، تناسوا كم المشكلات التي عانى منها الأخضر السعودي مع مختلف المدربين الذين تعاقبوا عليه، وقد غضوا الطرف أيضًا عن أن الصقور الخضر لم يعتلوا منصات التتويج منذ عام 2003 رغم كم النجوم الذين مروا عليه منذ ذاك العام، لكن لم يفلح أي منهم في فعل شيء، كون الأزمات والعوار في إدارة اتحاد الكرة للمنتخب وللدوري السعوي ذاته في تلك السنوات كان أكبر من تحقيق بطولة دولية.

    على الجانب الآخر، حقق الدون مع البرتغال بطولات تاريخية؛ كأس أوروبا "يورو" 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 و2025، لكن مع تراجع مستواه وتوتر علاقته بالمدربين في السنوات الأخيرة، يرى النصراويون أن تاريخه يشفع له ويحميه من أي نقد.. فلماذا تُسقط هذه الحصانة فورًا عندما يتعلق الأمر بسالم الدوسري وما قدمه طوال سنوات مع الأخضر؟!

    يتشابه الدون مع التورنيدو في كون كلاهما تراجع مستواه في السنوات الأخيرة مع المنتخبات، لكن هذا لا يغفل ما قدموه على مدار مسيرتهم الدولية، على الأقل من الناحية الفردية وعدم إدخار أي جهد داخل الملعب .. اعرف أن أحد النصراويين سيتطرق لإصابات سالم الدوسري المتكررة في معسكرات الأخضر، لكن تهمة "الهروب" نقاش هابط لا نريد الخوض فيه.


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    الدعم حلال على الأجنبي وحرام على السعودي؟!

    يحتاج المشجع النصراوي أن يتأمل هذا السؤال جيدًا، ويجيب عليه بصراحة حتى لو بينه وبين نفسه..

    مفهوم أن جماهير الأندية تدعم لاعبيها في مثل حالة رونالدو ومنتخب البرتغال هذه، عملًا بالمثل الشعبي المصري "أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب".

    لكن المستغرب حقًا هو حدة الهجوم على سالم الدوسري مقارنة بحالة صاروخ ماديرا .. من حقك ألا تدعم لاعب نادي منافس، لكن ليس من حقك أن يصل هجومك عليه مع المنتخب السعودي إلى حد "ذبحه" كما يحدث حاليًا مع التورنيدو، نعم! تبدو كلمة "ذبح" قوية وصادمة، لكنها الوصف الدقيق لما يفعله النصراويون مع القائد السعودي في الفترة الأخيرة.

    لا يسعنا أخيرًا سوى التأكيد على أننا هنا ليس لدعم سالم الدوسري والهجوم على كريستيانو رونالدو، لكن ما يحدث في المشهد الرياضي السعودي حاليًا من فئة نصراوية هزلي لدرجة كبيرة ويحتاج لوقفة، فكما يستحق الدون نهاية تليق به مع منتخب البرتغال، التورنيدو يستحق كذلك!