فيديو | تخلى عن عادات الماضي .. سالم الدوسري يرد على صافرات استهجان جمهور الهلال بعد الوداع الآسيوي بطريقة مختلفة

الهلال بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي ودع البطولة القارية أمس الإثنين، بالهزيمة أمام السد بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (3-3)، ضمن دور الـ16.

أفضلية التسجيل أولًا كانت دائمًا لصالح الزعيم السعودي، حيث ثلاثية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقائق 29، 55 و67.

فيما كانت العودة في كل مرة لصالح الزعيم القطري، إذ سجل كلاودينيو، رافا موخيكا وروبرتو فيرمينو في الدقائق 36، 58 و70، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (3-3)، وهي نفسها نتيجة الشوطين الإضافيين.

أما في ركلات الترجيح، فقد أهدر فيرمينو الضربة الأولى للسد، فيما أهدر الثنائي كريم بنزيما وسايمون بوابري من الهلال، ليتفوق الفريق القطري بنتيجة (4-2).