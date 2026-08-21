عقاب مانشستر أم ذكاء سيتي؟ سافينيو مقابل 100 مليون يورو .. بين نظريات المؤامرة والهروب من مكافآت مرموش!

عندما تفتح موقع "ترانسفير ماركت" الأكثر شهرة ودقة فيما يتعلق بقيمة اللاعبين، تجد أن قيمة البرازيلي سافينيو قد انخفضت من 55 مليون يورو وقت أن اشتراه مانشستر سيتي من تروا الفرنسي لتبلغ 35 مليون يورو عقب موسم مخيب سجل فيه هدفًا وحيدًا بالبريميرليج وساهم في إجمالي سبعة أهداف بكل المسابقات.

تتجه لصفحات التواصل الاجتماعية والمواقع الإخبارية لتجد أن توتنهام قد أتم اتفاقه مع مانشستر سيتي من أجل اللاعب بمقابل يتراوح في حدود مائة مليون يورو ما بين قيمة ثابتة تتخطى 90 مليونًا، وحوافز إضافية سترفع القيمة الإجمالية لتجعله أحد المنضمين لنادي المائة في صفقات البريميرليج.

انتقال سافينيو أثار الكثير من علامات الاستفهام والحيرة حول القيمة "المنفوخة" التي ستدفع فيه، وذهب البعض لدرجة الحديث عن مؤامرات وخطط تحاك خلف الكواليس.







