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هيثم محمد

عقاب مانشستر أم ذكاء سيتي؟ سافينيو مقابل 100 مليون يورو .. بين نظريات المؤامرة والهروب من مكافآت مرموش!

فقرات ومقالات
انتقالات
سافينيو
عمر مرموش
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز

اللاعب قيمته السوقية 35 مليون يورو فقط

عندما تفتح موقع "ترانسفير ماركت" الأكثر شهرة ودقة فيما يتعلق بقيمة اللاعبين، تجد أن قيمة البرازيلي سافينيو قد انخفضت من 55 مليون يورو وقت أن اشتراه مانشستر سيتي من تروا الفرنسي لتبلغ 35 مليون يورو عقب موسم مخيب سجل فيه هدفًا وحيدًا بالبريميرليج وساهم في إجمالي سبعة أهداف بكل المسابقات.

تتجه لصفحات التواصل الاجتماعية والمواقع الإخبارية لتجد أن توتنهام قد أتم اتفاقه مع مانشستر سيتي من أجل اللاعب بمقابل يتراوح في حدود مائة مليون يورو ما بين قيمة ثابتة تتخطى 90 مليونًا، وحوافز إضافية سترفع القيمة الإجمالية لتجعله أحد المنضمين لنادي المائة في صفقات البريميرليج.

انتقال سافينيو أثار الكثير من علامات الاستفهام والحيرة حول القيمة "المنفوخة" التي ستدفع فيه، وذهب البعض لدرجة الحديث عن مؤامرات وخطط تحاك خلف الكواليس.



  • Elliot Anderson transfer grade GFXGOAL

    سوق انتقالات البريميرليج المجنون

    عملية "نفخ" قيمة انتقال اللاعبين في البريميرليج أصبحت أمرًا لا يثير التعجب، وكأنهم مخلوقات أخرى وليس بشر مثل بقية لاعبي الدوريات الأخرى.

    إنتر يدفع 35 مليون يورو لشراء احتياطي ليفربول كيرتس جونس الذي يتبقى في عقده عام وحيد، تشيلسي يطلب مائة مليون يورو لبيع بيدرو نيتو، برايتون يرفض ستين مليونًا من ليفربول لشراء يعقوب مينته المصاب، إليوت أندرسون ينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 120 مليونًا وأكثر مع الحوافز، وغيرها من الأرقام التي لا توجد إلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    صفقة سافينيو ستنضم إلى تلك الفئة من الصفقات التي استعرض فيها البريميرليج سطوته الاقتصادية على بقية أندية أوروبا، ولكن الإشادة يجب أن توضع في محلها الصحيح وتذهب إلى سيتي.

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    سيتي وفن البيع

    اشتهر سيتي في حقبته الناجحة بالسنوات الأخيرة بسمعة أنه النادي الذي يدفع الأموال بسخاء للحصول على اللاعبين، ولكن يتجاهل البعض قدراته المميزة في البيع كذلك، ولنأخذ الصيف الحالي كمثال.

    باع سيتي رودري إلى برشلونة بمقابل أساسي يبلغ ستين مليون يورو قد تصل إلى 85 مليونًا مع الحوافز، وهو الذي كان يتبقى في عقده عام وحيد وتخطى الثلاثين.

    باع سيتي الحارس الاحتياطي جيمس ترافورد إلى ليدز مقابل 47 مليون يورو، وهو الذي ضمه الصيف الفائت من بيرنلي ب31 مليون يورو ولم يلعب إلا مباريات تعد على أصابع اليد الواحدة الموسم الفائت.

    باع سيتي تيجاني ريندرز للقادسية مقابل 61 مليون يورو بعد موسم مخيب للآمال في إنجلترا، وهي عملية بيع بمكسب عقب أن ضمه قبل عام بظبط من ميلان مقابل 55 مليون يورو.

    باع سيتي نهائيًا مانويل أكانجي إلى إنتر مقابل 15 مليون يورو أيضًا عقب إعارته الموسم الفائت، وكذلك ناثان أكي إلى فنربخشه مقابل تسعة ملايين، كما تخلص من الثنائي برناردو سيلفا، وجون ستونز مجانًا ووفر رواتبهما الضخمة.

    المحصلة حتى الآن مكاسب بقيمة 191 مليون يورو من عمليات البيع قامت بتغطية عملية ضم أندرسون والحارس جيرونمو رولي، الصفقتان الوحيدتان هذا الصيف.

  • تفسير قيمة صفقة سافينيو

    الحديث في الإعلام عن صفقة مزدوجة بين سيتي وسبيرز، ليس فقط سافينيو ولكن أيضًا المصري عمر مرموش، ولكن المفاوضات منفصلة، إذ سينهي الطرفان صفقة البرازيلي أولًا وبقيمة أعلى، والسبب؟ الهروب من آينتراخت فرانكفورت.

    بحسب الصحفي آدم جونسون، يملك فرانكفورت بندًا بالحصول على نسبة تصل إلى 15% من أي عملية بيع مستقبلية لمرموش من قبل سيتي بحسب الاتفاق بين الناديين وقت انتقال المهاجم، ولذا لا يريد سيتي تقييم لاعب بقيمة مرتفعة لتقليل الرقم الذي سيذهب للنادي الألماني.

    الصحفي البرازيلي كاهي موتا قال إن الاتفاق بين سبيرز وسيتي يخص اللاعبين على إجمالي 151 مليون يورو، الحصة الأكبر من نصيب سافينيو مقابل مائة مليون تقريبًا، ما يجعل قيمة مرموش في حدود خمسين مليونًا، ويجعل ما سيدفع إلى فرانكفورت تقريبًا 7.5 مليونًا، مع العلم أن سيتي ضم مرموش مقابل 75 مليون يورو كقيمة أساسية بالإضافة لحوافز، أي أنها ستكون عملية بيع "خاسرة" مقارنة بالقيمة "المنفوخة" لسافينيو.

    ما يمكن وصفه بدهاء سيتي في سوق الانتقالات تم تفسيره من قبل آخرين على أنه ضعف وابتزاز، إذ قال الصحفي الإيطالي الشهير في "ميدياست" تانكريدي بالمييري قال إن مانشستر سيتي يتم معاقبته بشكل غير مباشر بسبب قضية اللعب غير النظيف والاتهامات ال115 بحقه التي لم يصدر فيها حكم رسمي بعد.



    نظرية بالمييري أن سيتي لن يتم تهبيطه كعقوبة على خروقاته المالية التي يتم التحقيق فيها حاليًا، ولكن سيعاقب بشكل غير مباشر بتقليص عدد لاعبيه وإجباره على تعزيز صفوف منافسيه، نظرية مبنية على كم البيع الذي قام به سيتي مقابل ضمه لاعبين فقط على غير عاداته في سوق الانتقالات وعدم وصول الحكم حتى الآن في القضايا المنظورة منذ قرابة سنتين الآن، ولكن لا تفسر مكاسبه الخرافية من وراء عمليات البيع الحالية واستمرار امتلاكه تشكيل قوي قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

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