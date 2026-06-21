أسطورة ميلان: ميسي أم رونالدو؟ كريستيانو يجب أن يعتزل دوليًا ويركز على النصر

واختار رئيس اتحاد الكرة الحالي في مونتينيجرو لاعبه المفضل من الجيل الحالي: «من الذي يسعدني دائمًا رؤيته؟ مبابي. في النهاية، يبدو لي دائمًا أنه الأقوى. يجب أن أقول إنني لم أكن أعتقد أن ميسي لا يزال قادرًا على اللعب بهذه الطريقة في كأس العالم. لقد كان على حق، حتى لو كانت اثنتان من أهدافه الثلاث من صنع ابن زيدان، حارس مرمى الجزائر. في هذه الأيام أرى أخطاء كثيرة جدًا من حراس المرمى، ولا أعرف إن كان ذلك بسبب الكرات أم لأسباب أخرى».

وأكمل: «ميسي أم رونالدو؟ بربك، إذا لم تفهم هذا الأمر، فأنت لا تفهم كرة القدم. لطالما كان ميسي 70% موهبة و30% جهد، أما كريستيانو فالعكس. مع تقدم العمر، تنخفض اللياقة البدنية ولا يبقى لك سوى الموهبة لتبقيك في الصدارة. بالفعل في قطر قبل 4 سنوات، لم يقدم كريستيانو أداءً جيدًا. أرى أنه يجب عليه أن يتوقف عن اللعب مع المنتخب الوطني ويركز على ناديه. يمكنه أن يصل إلى ألف هدف دون أن يفسد علاقته مع الجماهير. إنها قاعدة من قواعد الحياة: الناس يتذكرون دائمًا آخر شيء فعلته، وليس كل ما فعلته من قبل".

وبشأن خروج إيطاليا من كأس العالم: «لن يتغير شيء. المشكلة ليست في رئيس الاتحاد، بل في اللاعبين وطريقة تدريبهم. اللاعبون لم يعودوا يراوغون. يلمسون الكرة مرتين ثم يمررونها إلى الجناح. بهذه الطريقة لن تتحسن أبدًا. ثم إن كل شيء تغير في كرة القدم الإيطالية. لطالما كان لديكم حراس مرمى ومدافعون رائعون، لكن أين ذهبوا الآن؟».