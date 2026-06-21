أبدى ديان سافيتشيفيتش، نجم وأسطورة ميلان ويوغوسلافيا السابق، رأيه في السجال المستمر بخصوص اللاعب الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، موجهًا النصيحة للبرتغالي بالاعتزال دوليًا والتركيز على تحقيق الألف هدف مع ناديه النصر.
أسطورة ميلان: ميسي أم رونالدو؟ كريستيانو يجب أن يعتزل دوليًا ويركز على النصر
ميسي أم رونالدو؟
واختار رئيس اتحاد الكرة الحالي في مونتينيجرو لاعبه المفضل من الجيل الحالي: «من الذي يسعدني دائمًا رؤيته؟ مبابي. في النهاية، يبدو لي دائمًا أنه الأقوى. يجب أن أقول إنني لم أكن أعتقد أن ميسي لا يزال قادرًا على اللعب بهذه الطريقة في كأس العالم. لقد كان على حق، حتى لو كانت اثنتان من أهدافه الثلاث من صنع ابن زيدان، حارس مرمى الجزائر. في هذه الأيام أرى أخطاء كثيرة جدًا من حراس المرمى، ولا أعرف إن كان ذلك بسبب الكرات أم لأسباب أخرى».
وأكمل: «ميسي أم رونالدو؟ بربك، إذا لم تفهم هذا الأمر، فأنت لا تفهم كرة القدم. لطالما كان ميسي 70% موهبة و30% جهد، أما كريستيانو فالعكس. مع تقدم العمر، تنخفض اللياقة البدنية ولا يبقى لك سوى الموهبة لتبقيك في الصدارة. بالفعل في قطر قبل 4 سنوات، لم يقدم كريستيانو أداءً جيدًا. أرى أنه يجب عليه أن يتوقف عن اللعب مع المنتخب الوطني ويركز على ناديه. يمكنه أن يصل إلى ألف هدف دون أن يفسد علاقته مع الجماهير. إنها قاعدة من قواعد الحياة: الناس يتذكرون دائمًا آخر شيء فعلته، وليس كل ما فعلته من قبل".
وبشأن خروج إيطاليا من كأس العالم: «لن يتغير شيء. المشكلة ليست في رئيس الاتحاد، بل في اللاعبين وطريقة تدريبهم. اللاعبون لم يعودوا يراوغون. يلمسون الكرة مرتين ثم يمررونها إلى الجناح. بهذه الطريقة لن تتحسن أبدًا. ثم إن كل شيء تغير في كرة القدم الإيطالية. لطالما كان لديكم حراس مرمى ومدافعون رائعون، لكن أين ذهبوا الآن؟».
مشاكل ميلان
وعلق أسطورة الروسونيري على المشاكل المتعلقة بناديه السابق: «أداء ميلان السيئ؟ لم أكن أتوقع ذلك. في مرحلة معينة من الموسم، كنت أعتبر التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أمراً مفروغاً منه، ثم وجدت نفسي فجأة في المركز الخامس. في رأيي، يقع اللوم على اللاعبين أكثر منه على المدرب. أشعر بالأسف تجاه أليجري لأن الأمر انتهى هكذا: إنه مدرب بارع، ولم يستحق كل هذا».
وأتبع: «ما هو الخطأ الرئيسي؟ عدم بيع ليو، فأنا لا أفهم هذا الشاب. يقولون إنه مهتم بالموسيقى أكثر من كرة القدم، ولا أعرف إن كان هذا صحيحاً. لكنني بالتأكيد سأسمح له بالرحيل. يبدو لي أن ذلك سيكون أفضل للجميع».