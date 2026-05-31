ساعة ونصف من أجل التاريخ.. الأردن يؤجل الدوام الحكومي بسبب كأس العالم!

أعلنت الحكومة الأردنية عن اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المنتخب الوطني في مشاركته التاريخية الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتقرر تأخير ساعات العمل الرسمي لموظفي القطاع العام في الأيام التي يخوض فيها المنتخب مبارياته في دور المجموعات، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة ومؤازرة الفريق في هذا المحفل العالمي الكبير.

وجاء هذا القرار ليواكب حالة الحماس الشديد التي تسيطر على الشارع الأردني منذ تحقيق حلم التأهل.

وترغب الجهات الرسمية في إيجاد صيغة توازن بين استمرار العمل في مرافق الدولة ومنح المرونة الكافية للمشجعين للتعبير عن دعمهم الكامل لمنظومة المنتخب في رحلتها المونديالية الاستثنائية.



