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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

ترجمه

"لا تبكِ!" .. رد فعل غريب من سباليتي عقب سقوط يوفنتوس الصادم ضد ساسوولو

يوفنتوس
لوتشيانو سباليتي
ساسولو ضد يوفنتوس
الدوري الإيطالي

يوفي سقط بالدقيقة الأخيرة من المباراة

مشهد طريف مساء الأحد على Sky Sportبعد خسارة يوفنتوس بنتيجة 3-2 على أرضية ملعب ساسولو.


شهدت اللقاءات الصحفية عقب لقاء ساسوولو ويوفنتوس بالسيري آ مساء الأحد موقفًا غريبًا بين مدرب البيانكونيري لوشيانو سباليتي ومراسل لأحد القنوات.

ساسوولو سجل هدف الانتصار بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليفوز 3-2، وذلك رغم نجاح إدون زيجروفا في معادلة النتيجة مرتين، أحدها بالدقيقة تسعين.

وبدأ الصحفي جيوفاني جوارالا من "سكاي" بطرح سؤاله الأول، لكن قاطعه على الفور مدرب يوفنتوس لوشيانو سباليتي، قائلًا له: "لا تبكِ، لا تبكِ!".

فرد الصحفي: "لا، أنا لا أبكي، وهل يُعقل أن أبكي؟ إنني أطرح سؤالًا، هل يمكنني طرحه؟ هل يمكنني أن أبدأ، نعم".

ثم تابعت المقابلة بشكل طبيعي.

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