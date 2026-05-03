هذا هو حالهم دون مودريتش وشكرًا نابولي على إيقاف كومو.. تقييمات ميلان بعد الخسارة من ساسوولو!

يوم أحد كابوسي لميلان الذي يواجه خطر أن يلحق به يوفنتوس، ساسوولو كان أقوى من فريق أليجري، الذي يعاني من عدم الفوز أو التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.

لم يستغرق الأمر سوى خمس دقائق لفتح التسجيل: أدى الانطلاق القوي للمضيفين إلى تسديدة بيراردي اليسرى التي سددها بقوة في الزاوية البعيدة لمرمى مينيان.

واضطر حارس مرمى ميلان إلى الانقضاض على محاولة نزولا التي كادت أن تضاعف النتيجة، وأتيحت للياو فرصة التعادل لكنه أهدرها، ثم ارتكب توموري خطأ فادحاً: بعد أن حصل على بطاقة صفراء، أوقف الإنجليزي لوريانتي الذي كان في طريقه للتسجيل، مما أدى إلى إنهاء المباراة قبل الأوان بالنسبة له. وتلقى جروسو ضربة قاسية قبل نهاية الشوط الأول حيث أصيب إيدزيس واضطر إلى مغادرة الملعب.

بدأت الشوط الثاني بأسوأ طريقة ممكنة للضيوف: تبادل لوريانتي الكرة مع ثورستفيدت وتغلب على مينيان عند القائم، وأجرى أليجري تغييرًا ثلاثيًا "قويًا" بإدخال لوفتوس-تشيك وبوليسيتش وخيمينيز دفعة واحدة، لكن المنافسين أداروا التقدم بهدفين والتفوق العددي بشكل مثالي.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5