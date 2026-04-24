بين الارتباك والإشادة .. رسالة شكر من ساديو ماني بعد جراحة ناجحة لاستبدال مفصل

فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.