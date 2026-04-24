Goal.com
مباشر
Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

بين الارتباك والإشادة .. رسالة شكر من ساديو ماني بعد جراحة ناجحة لاستبدال مفصل

النجم السنغالي أشاد بالقائمين على العملية الجراحية

قام النجم السنغالي ساديو ماني، بتوجيه الشكر إلى أحد الأطباء السعوديين، بسبب عملية جراحية ناجحة لوالدته خلال هذا الأسبوع.

نجم النصر السعودي اختار مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، من أجل إجراء هذه العملية التي تمت بنجاح، مما دفع اللاعب للإشادة بالخدمة التي تلقاها.

  • رسالة شكر

    الحساب الرسمي لمجموعة الطبيب السعودي سليمان الحبيب، نشر رسالة شكر من ماني عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

    وجاء في الرسالة:"أشاد الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر بمستوى الكفاءات والرعاية الصحية في مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، بعد نجاح عملية استبدال مفصل الركبة لوالدته على يد فريق طبي قاده البروفيسور "فوزي الجاسر" بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا".


  • كيف تفاعلت الجماهير؟

    أغلب التعليقات على تغريدة حساب المجموعة جاءت للإشادة بقرار ماني، بالاعتماد على الجراح السعودي، في الوقت الذي كان يمكنه فيه أن يذهب إلى أكبر المستشفيات في العالم.

    بينما شعر البعض الآخر بالارتباك فور رؤية التغريدة، حيث اعتقدوا للوهلة الأولى بأن ماني هو من أجرى العملية وليست والدته.

    ماذا قدم ماني هذا الموسم؟

    النجم السنغالي البالغ من العمر 34 سنة، نجح في تسجيل 13 هدفًا مع النصر خلال الموسم الجاري ولعب 8 تمريرات حاسمة في 31 مواجهة في كل البطولات حتى الآن.

    وبعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 لمواجهة جامبا أوساكا عقب الفوز على الأهلي القطري 5/1، يستعد ماني للمشاركة مع النصر في مواجهة الأهلي السعودي يوم الأربعاء القادم، في الجولة 30 من دوري روشن.






  • Inigo Martinez NassrGetty

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

النصر crest
الأهلي crest
