بعد المباراة رقم 100: ساديو ماني "كابوس الاتحاد الأعظم وسلاح الدوري الخفي".. وعلى النصر عدم التخلي عنه إلا إذا!

في صيف عام 2023؛ قررت المملكة العربية السعودية الذهاب للتعاقد مع أفضل نجوم كرة القدم في العالم، ضمن الثورة الرياضية الكبيرة في البلاد.

ومن بين الأسماء العالمية التي تم التعاقد معها؛ النجم السنغالي الرائع ساديو ماني، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ وقتها.

ماني انضم إلى عملاق الرياض النصر؛ حيث يلعب بجوار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، منذ أكثر من 3 سنوات.

وينتهي عقد هذا النجم السنغالي الكبير مع النصر، في 30 يونيو 2027؛ وسط غموض بشأن تجديد عقده، أو الرحيل بشكل رسمي.

وحاليًا.. الجميع يركز مع النجم البرتغالي جواو فيليكس، ومصير تجديد عقده مع الفريق النصراوي، وكذلك هل سيعتزل رونالدو بنهاية الموسم الحالي أم لا؛ مع تناسي أن عقد ماني نفسه سينتهي في 30 يونيو القادم، أيضًا.

ووسط كل ذلك، احتفل ماني بمباراته "المئوية الأولى" في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهو الأمر الذي يجعلنا نتوقف عند أرقامه ومدى أحقيته في البقاء مع النصر، خلال السطور القادمة..