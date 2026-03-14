Brazilian midfielder Ze Roberto (L) viesAFP
Simone Gervasio

ترجمه

زي روبرتو: «كنت أمارس الحب طوال النهار، وفي الليل ألعب لعبة Crash Bandicoot. فشلت في ريال مدريد بسبب ألعاب الفيديو والوجبات الخفيفة»

ذكريات لاعب الوسط البرازيلي السابق الذي أصبح الآن خبيرًا في اللياقة البدنية.

مقابلة صريحة مع زيه روبرتو على قناة «جلوبو»،حيث يتحدث عن مسيرته المهنية، وأوقات النجاح والفشل، والعديد من الحكايات المثيرة للاهتمام. اليوم، يبلغ زيه روبرتو 51 عامًا، وبعد تقاعده من كرة القدم قبل 8 سنوات فقط، أصبح لاعب بايرن ميونيخ السابق مرشدًا للشباب ونوعًا من المؤثرين فيمجال اللياقة البدنية بفضل جسده الرياضيالذي يعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقدم نصائح لمتابعيه الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين متابع حول التدريبات التي يجب ممارستها. 

بدأ زيه روبرتو مسيرته في أكاديمية بورتوغيزا للشباب، ثم انتقل في عام 1997 إلى ريال مدريد الذي أدرك موهبته الكبيرة. لكن في إسبانيا، فشل البرازيلي في تجربة كادت أن تنهي مسيرته قبل الأوان. واضطر للعودة إلى فلامنغو لإعادة إطلاق مسيرته. ومنحه باير ليفركوزن فرصة ثانية، ثم بايرن ميونيخ الذي تألق معه في عالم كرة القدم الكبير. وبعد بضع محطات بين سانتوس وهامبورغ والغرافة، أنهى لاعب الوسط مسيرته بين جريميو وبالميراس.

  • فشل ريال مدريد

    "وصلت إلى أحد أكبر الأندية في العالم دون أن أكون مستعداً ذهنياً أو تكتيكياً. لم يكن في موقف السيارات سوى سيارات فاخرة. في غرفة تغيير الملابس، كان الجميع يرتدون سترات وربطات عنق. أما أنا فكنت أرتدي ملابس بسيطة. سخر روبرتو كارلوس من أن الجميع ظنوا أنني جئت لأرسم غرفة تغيير الملابس. ثم على أرض الملعب، كانت الحدة مختلفة. لم أستطع مواكبة الوتيرة. لم أكن أتحدث الإنجليزية أو الإسبانية. لم يكن لدي مرشد. كان ذلك صدمة"، يقول.

    يُعزى الفشل في مدريد بشكل أساسي إلى سلوك البرازيلي خارج الملعب. وهو نفسه يتذكر ذلك. "كنت شاباً، متزوجاً حديثاً، اشتريت جهاز بلاي ستيشن وبدأت ألعب حتى الفجر، وأتناول طعاماً سيئاً، وأنام قليلاً. أثرت ألعاب الفيديو فيّ بشدة لأنني كنت صبياً: كان عمري 21 عاماً. كانت زوجتي أيضاً صغيرة جداً، في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمرها. كان أحد أحلامي، إلى جانب أن أصبح لاعباً محترفاً وأشتري سيارة، هو الحصول على جهاز بلاي ستيشن. اشتريته لكن اللعبة كانت تسبب لي الكثير من التوتر. كنت أريد إنهاء لعبة "كراش بانديكوت" لكنني لم أستطع. كان ذلك شيئاً أضعف تركيزي وانتباهي".

    "كنت قد تزوجت للتو، وكنت أشعر بالفخر. كنت أقضي الأيام مع حبيبتي، وأمارس الحب طوال النهار، وفي الليل ألعب ألعاب الفيديو. ثم كنت أشعر بالجوع في منتصف الليل. كنت أتناول الكثير من البسكويت. كنت أقول لها: "أحضري لي بسكويتة". كنت أتناول واحدة ثم أنهي العلبة بأكملها. ثم كنت أتناول الوجبات الخفيفة، وأشرب المشروبات الغازية... بدأت أزداد وزناً دون أن أدرك ذلك. فقدت كل أدائي: كنت أصل إلى صالة الألعاب الرياضية للتدريب وأنا أعاني من الهالات السوداء تحت عيني. كانت تلك المرة الوحيدة التي ابتعدت فيها عن لياقتي البدنية المثالية. اليوم، هناك عوامل تشتيت مختلفة: وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرض الإعلامي. إذا لم يكن الرياضي مركزاً، ينتهي به الأمر إلى السير في الطريق الخطأ".

  • المنعطف

    بعد أن فشل في ريال مدريد، عاد إلى البرازيل، وهناك حدثت نقطة التحول. «أدركت أن معظم الأشخاص الذين لم يكن لديهم عائلة كمرجع ينتهي بهم الأمر بالفشل والعودة إلى الوطن. لقد فشلت، وعُدت إلى الوطن، ثم عدت مرة أخرى إلى أوروبا لأنني لم أكن مستعدًا في البداية. عندما عدت إلى البرازيل في عام 1998، على سبيل الإعارة إلى فريق فلامنغو، وبقيت هناك لمدة ستة أشهر، كان ذلك هو الوقت الذي تمكنت فيه من تحليل العديد من الجوانب التي كان عليّ تغييرها للعودة إلى ألمانيا والبقاء فيها لفترة طويلة".

  • خيبات الأمل العالمية

    كان زيه روبرتو، الذيظل لسنوات عماداً للمنتخب الوطني، ضمن تشكيلة البرازيل التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم 1998، ثم استبعد بشكل مفاجئ بعد أربع سنوات، قبلأن يعود كلاعب أساسي في تشكيلة «السيليساو» عام 2006.

    "هل لديّ ندم على ما حدث مع المنتخب الوطني؟ في البداية كان لديّ ندم، لكنني الآن بخير. في ذروة مسيرتي، لم يتم استدعائي للمشاركة في كأس العالم 2002. هل شعرت بخيبة أمل؟ بالطبع، لم أشاهد حتى مباراة واحدة من مباريات كأس العالم. عانيت كثيراً في ذلك الوقت، لكن كان عليّ أن أطوي تلك الصفحة لأنني كنت سأحظى بأربع سنوات أخرى لاستعادة مكاني. وقد نجحت في ذلك. من الصعب جداً أن يصبح لاعب لم يكن جزءاً من فريق فائز لاعباً أساسياً بعد أربع سنوات، في كأس عالم أخرى".

    "الخيبة لا تزال قائمة بالنسبة لعام 2006. إذا كان عليّ أن أشير، من بين جميع المنتخبات، إلى أي منها كان لديه أكبر فرصة للفوز بكأس العالم آنذاك؟ البرازيل! المشكلة هي أن أياً منا لم يصل إلى ألمانيا في أفضل حالاته البدنية. أعتقد أن هذا هو ما صنع الفارق. أي فريق كان لديه ظهيرين مثل روبرتو كارلوس وكافو؟ أي فريق كان لديه دفاع يضم لوتشيو وخوان، وحارس مرمى مثل ديدا؟ رباعي سحري مثل رونالدينيو وكاكا ورونالدو وأدريانو؟ لم أجدد عقدي مع بايرن ميونيخ لأنني كنت أعتقد أننا سنصبح أبطال العالم مع هذا الفريق، وسأكون لاعباً ذا قيمة كبيرة في سوق الانتقالات، كلاعب حر وبطل عالمي. كان هذا هو خطتي، لكن كل شيء تلاشى مع خروجنا من البطولة".

    "لم نصل إلى ذروة لياقتنا. كان رونالدينيو الأفضل في العالم منذ سنوات، وكان كاكا على وشك أن يصبح الأفضل في العالم. روبرتو كارلوس، أفضل ظهير في العالم. كافو، رونالدو. للأسف، كنا بالفعل في مرحلة لم يعد فيها كرة القدم تتعلق بالأسماء فقط، ولم تعد تتعلق بالموهبة فقط. كان كرة القدم قد أصبحت بالفعل رياضة بدنية، وبما أن الجميع لم يكونوا في ذروة مسيرتهم أو أدائهم، فقد تم إقصاؤنا في ربع النهائي على يد فرنسا، التي كان لديها فريق، على الأقل من وجهة نظري، أقل شأناً، لكنه كان يطير بدنياً. كان زيدان نفسه أفضل لاعب في تلك البطولة، أعتقد أنه كان في سن 33 عاماً، وفي أفضل حالاته البدنية. لقد وصلت إلى تلك البطولة وأنا في سن 32 عامًا. لم أتمكن من مجاراة زيدان في مركزه. لذلك كان الفارق واضحًا، وأعتقد أن الجانب البدني هو الذي غلب في تلك المباراة. لأن فريقنا كان يمتلك موهبة أكبر.

  • التوقف عن لعب كرة القدم

    "سأقول شيئاً لم أقله لأحد من قبل: أصعب جزء في مسيرة أي رياضي ليس اتخاذ القرار ومعرفة متى يتوقف. بالنسبة لي، كان أصعب جزء هو اتخاذ قرار التوقف مع العلم أنني كنت قادراً على تحقيق المزيد. اليوم يسألونني إن كنت أرغب في لعب كرة القدم. أردّ: لا، لأنني بذلت كل ما لدي. لقد تركت أفضل ما لدي. الرغبة الوحيدة التي لدي اليوم هي الاستمرار في الاعتناء بنفسي، والحفاظ على نمط حياتي، وأن أكون قدوة للجيل الجديد. بعد أن توقفت، بقيت شخصاً منضبطاً للغاية. أعطي الأولوية لتغذيتي وتدريبي اليومي".

