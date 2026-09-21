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Kylian Mbappe Zinedine Zidane France (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

زيدان يختبر مبابي: العودة لمركزه المحبوب ولكن .. هل يتنازل أم يرتدي "زي الديكتاتور" في فرنسا؟

فقرات ومقالات
كيليان مبابي
زين الدين زيدان
فرنسا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

هل نشاهد صدامًا بين زيدان ومبابي؟

قبل أيام، كان النجم الفرنسي كيليان مبابي، يعلٌق غاضبًا، بشأن صورته المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرته بهيئة "الديكتاتور" باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، ولكن أمام اختبار زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد للديوك، بات هدّاف ريال مدريد أمام اختبار صعب، ما بين الاحتفاظ بشخصية اللاعب الذي يضع المنتخب في المقام الأول، أو بممارسة الشخصية التي يأبى الظهور بها.

"هناك جانب مضحك في الأمر، ولكن أيضًا هناك جانب أقل طرفة؛ لأننا نعرف حجم الأضرار التي تسببت بها شخصيات مثل تلك على مدار التاريخ"، هكذا علّق مبابي على نشر صورته بهيئة الديكتاتور، ليأتي قرار زيدان الجديد، الذي أعلنه صراحة، بالتزامن مع إعلان قائمته الأولى مع منتخب فرنسا، بمثابة "اختبار عملي" لكيليان ما بين الولاء التام أو أزمة تلوح في الأفق.

ومع رفض مقارنة مبابي بالطبع، بالربط بينه وبين شخصيات ديكتاتورية عُرفت بـ"سفك الدماء"، إلا أن ما ذكره حول عبارة "أضرار تسببت بها الشخصيات"، بما يمكن أن يتسبب بها تحوله للديكتاتور من ضرر على المنتخب، وخاصة إن وقع في صدام مع زيدان.

  • زيدان يعلن مركز مبابي

    ومع التحضير للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية "2026-2027"، أعلنها زيدان صراحةً: "مبابي يجيد اللعب في المراكز الهجومية الثلاثة، ولكني أفضّله على الطرف الأيسر".

    بطل مونديال 1998، قال إنه سيحاول الاستفادة من قدرة مبابي على اللعب في مراكز أخرى غير الرقم "9"، في تصريح يمكن وصفه بأنه سيكون بمثابة "سلاح ذي حدّين". لماذا؟ لنعرف معًا.

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  • Kylian Mbappe Didier Deschamps France 2026 World CupGetty

    مركز اضطراري دفع ديشان لوصف نفسه بالغبي!

    إذا عدنا بالقليل إلى الوراء، سنجد تصريح ديدييه ديشان، المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا، عندما قرر الرد على الانتقادات، بشأن استخدام كيليان مبابي في مركز "المهاجم الصريح"، ليعلّق ساخرًا: "لابد أنني غبي، وكذلك العديد من المدربين غير الأكفاء الذين أشركوا مبابي في مركز قلب الهجوم، إنه يلعب كمهاجم صريح منذ 3 سنوات، سواءً في عامه الأخير مع باريس سان جيرمان أو في العامين الماضيين مع ريال مدريد".

    تصريح ديشان كان إيذانًا بتحول مبابي من "الجناح السريع" إلى قائد هجومي متكامل، يمثل قوة ضاربة في تشكيل ديشان، خاصة وأن فترة التحوّل تجلّت في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، عندما كان ديشان يجربه كرقم 9، أو اللعب خلف كولو مواني أو ماركوس تورام.

    في الواقع، كان انتقال مبابي إلى رأس الحربة بشكل عام، هو قرار اضطراري في المقام الأول، سواءً في فترته مع باريس سان جيرمان، حينما كان لويس إنريكي يبحث عن سد ثغرة رحيل ليونيل ميسي، بالتدرج من التواجد في الطرف خلف كولو مواني، إلى تشكيل ثنائي هجومي معه، ومن ثمّ الانتقال إلى ريال مدريد، حيث أزمة تواجد فينيسيوس على الطرف الأيسر، وبحث كارلو أنشيلوتي عن مركز مناسب له وسط تشكيلة مدججة بالنجوم في الخط الأمامي، ما بين بيلينجهام ورودريجو وفيني.

    ورغم معارضة مبابي في البداية، على التواجد كرأس حربة، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بأنه كان غير راضٍ عن وضعه داخل الريال، كونه كان يشتاق إلى وضعه في باريس، حيث كان الجميع يلعب من أجله، إلا أنه بعد ذلك، نقّب عن نسخته التهديفية الفتّاكة، من أجل استغلال سرعاته وذكائه في التمركز واختيار وقت التسديد في العمق، ليتحوّل إلى صاحب الحذاء الذهبي في أوروبا.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    ماذا قدم مبابي في المراكز الثلاثة؟

    وبالنظر إلى وضع مبابي مع المنتخب الفرنسي، فإن كيليان الذي لعب على الطرف الأيمن في مونديال روسيا، ثم تحول إلى الأيسر في يورو 2020، وكأس العالم في قطر، قبل أن يدفع به ديشان في قلب الهجوم، كانت شخصيته تتطور تدريجيًا، من الاعتماد على الانطلاقات، إلى الإنهاء أمام المرمى.

    أرقام كيليان مبابي مع منتخب فرنسا في المراكز الثلاثة:

    * جناح أيمن: لعب 23 مباراة، سجل 7 أهداف، صنع 8 تمريرات حاسمة.

    * جناح أيسر: لعب 32 مباراة، سجل 21 هدفًا، صنع 16 تمريرة حاسمة.

    * رأس حربة: لعب 51 مباراة، سجل 38 هدفًا، صنع 20 تمريرة حاسمة.

    ما يمكن استخلاصه، هو أن مبابي لا يفقد بريقه، في أيٍ من المراكز الثلاثة، وهو أمر يصبّ بالطبع في صالح تكتيك زيدان، إلا أن المعيار الحقيقي يكمن في مدى تقبل كيليان لفكرة العودة إلى الطرف الأيسر، بعد أن شهد لعبه كرأس حربة، طفرة تهديفية كبرى، ساعدته على حصد جائزة الحذاء الذهبي في دوريات أوروبا، وكذلك انتزاع لقب الهدّاف التاريخي لكأس العالم، وأيضًا هداف مونديال 2026، من ليونيل ميسي.

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  • كلمة أخيرة..

    من نظرة تكتيكية، فإن مبابي لم يظهر أي تأثر بتغير مركزه في الخط الأمامي، ما يجعله بمثابة حل كبير لزين الدين زيدان، ولكن بناءً على قائمته الأولى، فإنه قد يلجأ إلى الدفع بعثمان ديمبيلي كرأس حربة، مع تواجد أوليسي على الطرف الأيمن، وكيليان في الطرف الأيسر.

    ولكن، يبقى القرار لمبابي، الذي سيعود إلى مركز يمنحه مزيدًا من حرية الحرية، خاصة وأنه لا يزال حتى الآن، في أزمة تداخل أدوار نسبيًا مع فينيسيوس، إلا أنه قد يمثل تحديًا له في الوصول أكثر إلى المرمى، في الوقت الذي يسعى فيه ليظل صاحب الكلمة الأولى، في أهداف "الديوك"، ما يجعلنا أمام مفترق طرق، إما بإعلاء مصلحة المنتخب، أو ببداية صادمة مع زيدان.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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