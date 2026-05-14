بيان رسمي من زينيت حول جون دوران .. وتوقعات بصفقة مفاجئة في تركيا!

انضم المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى صفوف نادي النصر في يناير 2025، قادمًا من فريق أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة ضخمة أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية الأوروبية والعربية على حد سواء، نظرًا للقيمة المالية العالية وللموهبة التي يتمتع بها اللاعب الصاعد.
ووفقًا للتقارير وقتها، بلغت قيمة انتقال دوران إلى النصر نحو 77 مليون يورو، إضافةً إلى 13 مليون يورو كمتغيّرات مرتبطة بالأداء والمشاركات، ليصل إجمالي الصفقة المحتمل إلى 90 مليون يورو، وهو ما جعلها واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ النادي السعودي ودوري روشن للمحترفين.
ووقّع دوران عقدًا طويل الأمد يمتد حتى 30 يونيو 2030، ليكون أحد ركائز مشروع النصر المستقبلي الذي يسعى إلى الجمع بين الخبرات العالمية والنجوم الشباب من مختلف القارات.
ورغم أنه سجل 12 هدفًا في 18 مباراة رسمية، إلا أن مستوياته لم تلق قبولًا لدى جماهير النصر، بسبب كثرة إهدار الفرص، ليبدأ رحلته مع الإعارة، حيث انتقل إلى ناديين خلال موسم واحد.