بيان رسمي من زينيت حول جون دوران .. وتوقعات بصفقة مفاجئة في تركيا!

ما الجديد حول "معار" النصر؟

أثار الكولومبي جون دوران، مهاجم النصر المعار لصفوف زينيت سان بطرسبورج الروسي، حالة من الجدل بشأن مستقبله، في ظل قرب انتهاء فترة إعارته، والأحاديث المتداولة بشأن وجهته الجديدة.

المهاجم الكولومبي، صاحب الـ22 عامًا، رحل عن النصر بعد 6 شهور، ليبدأ رحلته مع الإعارة في صفوف فنربخشه وزينيت، خلال موسم 2025-2026.

  • بيان رسمي من زينيت

    ونشر نادي زينيت، عبر الحساب الرسمي على منصة (إكس)، بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن اتفاقه مع جون دوران، على منحه إجازة بسبب ظروف شخصية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل موعد عودته في المستقبل القريب.

    يأتي ذلك بالتزامن مع تبقي جولة وحيدة، على انتهاء منافسات الموسم الرياضي في الدوري الروسي، حيث يختتم زينيت مشواره، بمواجهة روستوف، يوم الأحد المُقبل.

    ويطمح دوران، لختام رحلة الإعارة بلقب الدوري الروسي، حيث يتربع زينيت في صدارة الترتيب، برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن كراسوندار "الوصيف".

    هل يعود إلى تركيا؟

    ووفق موقع Fanatik، التركي، فإن بيان زينيت، جاء بالتزامن مع تواجد جون دوران في مدينة إسطنبول، على مدار يومين، قبل المغادرة صباح الأمس، مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى جلطة سراي.

    وفي حالة إتمام الصفقة، فإنها ستصنع مفاجأة مدوية في تركيا، بأن يلعب جون دوران، في صفوف غريم فريقه السابق، فنربخشه، الذي قضى في صفوفه 6 شهور فقط.

    وشارك دوران في 21 مباراة مع فنربخشه، تمكن خلالها من إحراز 5 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة، إلا أنه لاقى اتهامات بأنه لا يغيب عن الفريق بسبب الإصابة، بل خلافات داخلية مع إدارة النادي.

    وكان سعد الدين ساران، رئيس نادي فنربخشه، قد خرج ليدافع عن جوان دوران، مؤكدًا أنه كان يعاني من إصابة حقيقية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

    وبعد انتقاله إلى زينيت، صارت مشاركات جون دوران، في الدوري الروسي، من مقاعد البدلاء، حيث لعب مباراة واحدة كأساسي، وخمسة كبديل، فيما سجل هدفًا وحيدًا ضد سبارتاك موسكو، في الجولة الحادية والعشرين.

    ماذا قدم دوران مع النصر؟

    انضم المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران، البالغ من العمر 21 عامًا، إلى صفوف نادي النصر في يناير 2025، قادمًا من فريق أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة ضخمة أثارت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية الأوروبية والعربية على حد سواء، نظرًا للقيمة المالية العالية وللموهبة التي يتمتع بها اللاعب الصاعد.

    ووفقًا للتقارير وقتها، بلغت قيمة انتقال دوران إلى النصر نحو 77 مليون يورو، إضافةً إلى 13 مليون يورو كمتغيّرات مرتبطة بالأداء والمشاركات، ليصل إجمالي الصفقة المحتمل إلى 90 مليون يورو، وهو ما جعلها واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ النادي السعودي ودوري روشن للمحترفين.

    ووقّع دوران عقدًا طويل الأمد يمتد حتى 30 يونيو 2030، ليكون أحد ركائز مشروع النصر المستقبلي الذي يسعى إلى الجمع بين الخبرات العالمية والنجوم الشباب من مختلف القارات.

    ورغم أنه سجل 12 هدفًا في 18 مباراة رسمية، إلا أن مستوياته لم تلق قبولًا لدى جماهير النصر، بسبب كثرة إهدار الفرص، ليبدأ رحلته مع الإعارة، حيث انتقل إلى ناديين خلال موسم واحد.

    رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

    وكان الإعلامي إدريم أكبش، قد ذكر عبر قناة A Spor، بأن جون دوران تلقى عرضًا من مانشستر يونايتد، في اللحظات الأخيرة، قبل سفره إلى تركيا، من أجل توقيع عقود الانتقال إلى فنربخشه.

    ووفقًا للقناة التركية، فإن عرض مانشستر يونايتد يتضمن دفع 60 مليون يورو للنصر، كقيمة انتقال نهائي، فضلًا عن منح اللاعب راتب سنوي بقيمة 20 مليون يورو، بعقد لمدة أربع سنوات.

    في المقابل، إلا أن جون دوران رفض عرض المان يونايتد، من أجل الوفاء بوعده لفنربخشه، بعد الاتفاق مع الإدارة التركية على الانضمام لصفوف الفريق.

    وطبقًا لذلك، فإن دوران أنقذ النصر من خسارة كبيرة في صفقته التي أبرمها في يناير 2025، بفارق يصل إلى 17 مليون يورو، حال موافقة الكولومبي على الرحيل إلى أولد ترافورد.