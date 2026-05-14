بيان رسمي من زينيت حول جون دوران .. وتوقعات بصفقة مفاجئة في تركيا!

ووفق موقع Fanatik، التركي، فإن بيان زينيت، جاء بالتزامن مع تواجد جون دوران في مدينة إسطنبول، على مدار يومين، قبل المغادرة صباح الأمس، مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى جلطة سراي.

وفي حالة إتمام الصفقة، فإنها ستصنع مفاجأة مدوية في تركيا، بأن يلعب جون دوران، في صفوف غريم فريقه السابق، فنربخشه، الذي قضى في صفوفه 6 شهور فقط.

وشارك دوران في 21 مباراة مع فنربخشه، تمكن خلالها من إحراز 5 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة، إلا أنه لاقى اتهامات بأنه لا يغيب عن الفريق بسبب الإصابة، بل خلافات داخلية مع إدارة النادي.

وكان سعد الدين ساران، رئيس نادي فنربخشه، قد خرج ليدافع عن جوان دوران، مؤكدًا أنه كان يعاني من إصابة حقيقية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

اقرأ أيضًا: بعد السخرية منه .. طبيب إسباني يبرئ جون دوران من اتهامات جمهور فنربخشه والأتراك

وبعد انتقاله إلى زينيت، صارت مشاركات جون دوران، في الدوري الروسي، من مقاعد البدلاء، حيث لعب مباراة واحدة كأساسي، وخمسة كبديل، فيما سجل هدفًا وحيدًا ضد سبارتاك موسكو، في الجولة الحادية والعشرين.