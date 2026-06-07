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زهيرة عادل

زيكو وتريزيجيه ودونجا .. دليل المشجع لـ"النسخة المصرية" من أساطير العالم!

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"الهوس" المصري بنجوم الكرة العالمية..

"سُحب البُساط من تحت أقدام محمد صلاح" .. هذا ملخص الساعات الماضية في معسكر المنتخب المصري بعد مواجهة نظيره البرازيلي وديًا، لكن ليس لأسباب فنية!

ففي الوقت الذي تلفت به المنتخبات الأنظار بمستواها الفني قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، خطف الفراعنة أنظار الجميع في البرازيل بفضل مصطفى عبدالرؤوف "زيكو المصري"، بينما تملك بلاد السامبا "زيكو الأصلي".

كتيبة حسام حسن تلقت الهزيمة فجر اليوم الأحد – بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – أمام رفاق فينيسيوس جونيور بثنائية مقابل هدف وحيد، والسر في صاحب هدف الفراعنة الوحيد..


  • مصطفى عبدالرؤوف "زيكو"

    جناح أيسر بيراميدز، الذي انضم لمعسكر المنتخب المصري لأول مرة في مسيرته الكروية رغم أنه بلغ عامه الـ29، أصبح حديث العالم.

    زيكو سجل هدف الفوز الوحيد في ودية روسيا قبل أيام قليلة، وكان هو صاحب هدف التعادل أمام البرازيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

    يحمل النجم المصري لقب "زيكو" الذي يعود لأسطورة الكرة البرازيلية، حتى خرج الأخير للتعليق ممازحًا جماهيره بشأن تألق المصري أمام راقصي السامبا، ناشرًا صورته بقميص الفراعنة، معلقًا: "هدف آخر".



    يعود منح مصطفى عبدالرؤوف لقب "زيكو" إلى عشق والده للأسطورة البرازيلية، ما دفعه لمنح نجله الأكبر "عبدالرؤوف" هذا اللقب في بداية مسيرته الكروية، وبعدما خلفه مهاجم مصر حاليًا، ورث الاسم عنه فأصبح "زيكو الصغير".

    لكنه ليس أول لاعب يعكس "الهوس" المصري بأساطير الكرة العالمية، فإليك قائمة من بعض من ساروا على خطى عائلة "زيكو"..

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  • DungaDavid Cannon/Getty Images

    نبيل عماد "دونجا"

    هذا لاعب آخر حيّر الجمهور البرازيلي خلال ودية اليوم، فإذا بهم يتفاجأون بزيكو ودونجا معًا داخل المستطيل الأخضر!

    لاعب النجمة السعودي، يحمل لقب أسطورة البرازيل كارلوس كايتانو "دونجا"، الذي كان يلعب في نفس مركزه أيضًا كلاعب وسط مدافع.

    المفارقة أن هناك أكثر من لاعب مصري حمل لقب "دونجا" بخلاف نبيل عماد، كتامر عبدالحميد ومحمود عبدالعاطي، والمثير أن جميعهم لعب في الزمالك.

    لكن المثير للضحك أن أسطورة البرازيل حصل على لقب "دونجا" أسوة بأحد الأقزام السبع في فيلم الأنيميشن "سنو وايت"، على إثر قصر قامته.


  • Trézéguet(C)Getty Images

    محمود حسن "تريزيجيه"

    أسطورة فرنسية أخرى سيتفاجأ بها منتخب الديوك في كأس العالم 2026..

    محمود حسن بدأ مسيرته الكروية لرأس حربة كأسطورة فرنسا دافيد تريزيجيه، ومع إجادته أهداف الرأس وحلاقته لشعره على غرار النجم العالمي، منحه مدربه في ناشئين الأهلي آنذاك بدر رجب لقب "تريزيجيه".


  • FBL-SPAIN-REAL MADRID-BETISAFP

    أحمد رمضان "بيكهام"

    على جانب آخر وبعيدًا عن قائمة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، فعادة تسمية اللاعبين في الصغر بأسماء نجوم عالميين متأصلة عند المصريين، والأمثلة كثيرة..

    البداية مع أحمد رمضان؛ مدافع الأهلي، حيث منحه مدربه في السادسة من عمره تقريبًا حامد فهيم، لقب "بيكهام" على غرار الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، لإجادته تنفيذ الضربات الركنية والركلات الحرة.


  • Pavel NedvědGetty Images

    كريم وليد "نيدفيد"

    لاعب وسط سيراميكا كليوباترا، والذي حصل على لقبه أسوة بالأسطورة التشيكية بافيل نيدفيد..

    اللقب بدأ من مدرسة الناشئين في الأهلي، عن طريق المدرب بدر رجب كحال محمود حسن "تريزيجيه".

    وسُمي كريم وليد بـ"نيدفيد" كونه كان يتميز بشعر أصفر وطويل يشبه بافيل نيدفيد في ذاك الحين.



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    أحمد حجازي "نيستا"

    المدافع المصري، في بداية مسيرته الكروية لُقب بـ"نيستا العرب"..

    اللقب يعود لأسطورة الكرة الإيطالية أليساندرو نيستا، في ظل تشابههما في طول القامة والقدرة على بناء اللعب من الخلف.

    لكن هذا اللقب لم يصاحب حجازي خلال مسيرته الكروية، إذ اقتصر على الفترة الأولى فقط.

  • Hussein El Sayed - Al Ahly - El ShortaEgypt

    حسين السيد "مارسيلو"

    لسوء حظ البرازيليين أن حسام حسن؛ المدير الفني لمنتخب مصر، لم يستدع الظهير الأيسر حسين السيد للقائمة المشاركة في كأس العالم 2026، وإلا لجمع الفراعنة الأساطير الثلاثة "زيكو، دونجا ومارسيلو" على أرض الملعب.

    حسين السيد حصل على لقب النجم البرازيلي مارسيلو، على إثر تشابه قصة شعرهما مع لعبهما في مركز الظهير الأيسر.

  • مصطفى سعد وأحمد عادل "ميسي"

    أما الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، فمصر لديها ثنائي مُنحوا اسمه، هما ثنائي نادي زد مصطفى سعد وأحمد عادل.

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