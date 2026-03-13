بشكل دوري، وفي معظم فترات الانتقالات الأخيرة، ارتبط اسم جوشوا زيركزي بالدوري الإيطالي. منذ أن غادر المهاجم الهولندي بولونيا للانضمام إلى مانشستر يونايتد، ترك دائمًا الباب مفتوحًا لعودة مستقبلية إلى إيطاليا: فاللاعب يحتفظ بذكريات إيجابية عن تجربته مع الفريق الأحمر والأزرق حيث - من حيث الأرقام - قدم أفضل موسم في مسيرته بعد ذلك الذي قضاه مع أندرلخت. في إنجلترا، على العكس، يواجه صعوبة في الحصول على مكان أساسي. بعد وصوله في واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ الشياطين الحمر، لم يتمكن بعد في عام ونصف من الوصول إلى مستويات بولونيا. وقد يحزم حقائبه في الصيف.
زيركزي يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد: لم يعد يلعب ولم يعد ضمن خطط الفريق، فمن سيضمه إلى الدوري الإيطالي؟
وضع زيركزي في مانشستر يونايتد
ينتهي عقد زيركزي مع مانشستر يونايتد في يونيو 2029، لكن هناك شعور بأنه قد يغادر النادي الإنجليزي قبل انتهاء العقد؛ ولو كان الأمر بيده، لكان قد رحل بالفعل في يناير - عندما تفاوضت معه روما - حتى لا يفقد مكانه في المنتخب الوطني استعداداً لكأس العالم 2026. في انتظار معرفة ما إذا كان سيكون ضمن قائمة المنتخب الهولندي، لا يزال خارج خطط مانشستر يونايتد: كان كذلك مع أموريم من قبل، وهو كذلك الآن منذ وصول كاريك. منذ بداية الموسم، خاض المهاجم 20 مباراة في جميع المسابقات، لكنه لم يبدأ سوى أربع مباريات منها؛ وإذا أخذنا في الاعتبار آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، فإن إجمالي الدقائق التي لعبها لا تصل حتى إلى نصف ساعة.
إلى أين يمكن أن تذهب زيركزي
أرقام تدفع جوشوا زيركزي إلى الابتعاد أكثر فأكثر عن مانشستر يونايتد. ففي خط الهجوم، يواجه لاعب بولونيا السابق منافسة من ماتيوس كونها وسيسكو - اللذين انضما إلى الفريق في الصيف مقابل ما يقارب 150 مليون يورو إجمالاً - وستتجه أنظار سوق الانتقالات إليه مجدداً بعد بضعة أشهر. بعد أن تم دفع 42.5 مليون يورو مقابل انتقاله في صيف 2024، انخفضت قيمة اللاعب الآن وقد تقوم أندية الدوري الإيطالي بمحاولات جديدة لإعادته إلى إيطاليا: روما تظل في انتظار، مع الأخذ في الاعتبار أنها ستودع فيرغسون وربما دوفبيك، وميلان - الذي كان قد تفاوض معه بالفعل عندما كان في بولونيا - سيغير شيئًا ما في الهجوم، وقد يقوم إنتر ببيع لاعب مهم وليس مستبعدًا أن يتجه إلى زيركزي، كما أن يوفنتوس قد يفرغ مكانًا في حالة بيع (واحد على الأقل من) ديفيد وأوبيندا وفلاهوفيتش.