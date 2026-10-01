"لا أشعر بالندم" .. زين الدين زيدان يتحدث عن "نطحة" ماتيراتزي قبل مواجهة فرنسا وإيطاليا

تحدث مدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان، عشية مباراة دوري الأمم ضد إيطاليا عن الواقعة الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006، وقتما تحصل على كارت أحمر، على إثر "نطح" ماركو ماتيراتزي في صدره.

وقال زيزو: "الضربة الرأسية لماتيراتزي؟ صور لا يمكن نسيانها، لأنها تُعرض باستمرار، لكن مسيرتي لا تقتصر على تلك الحادثة وحدها".

وأضاف: "يوفنتوس جزء من الجوانب الإيجابية في مسيرتي. في يوفنتوس أصبحت لاعبًا مهمًا. بعد ذلك، لم أتحدث مع ماتيرازي أبدًا. لست فخورًا بما فعلته، لكنني لا أشعر بالندم. إنه جزء من مسيرتي، وفي الحياة، وهذا ينطبق على الجميع، لا نفعل دائمًا أشياء جميلة فقط. نحن الآن في مرحلة أخرى من مسيرتي، وسنرى ما سيحدث أيضًا في المباراة ضد إيطاليا. ومن الواضح أن طردي في عام 2006، الذي أنهى مسيرتي مع المنتخب الوطني أيضًا، منحني دافعًا إضافيًا للعودة كمدرب، وهو حلم يتحقق. لطالما آمنت بنفسي، وبالأمور الإيجابية، وقد استعددت، وأنا الآن جاهز للتدريب وبذل كل ما في وسعي من أجل هذا الفريق".



