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Zinedine ZidaneGetty
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"لا أشعر بالندم" .. زين الدين زيدان يتحدث عن "نطحة" ماتيراتزي قبل مواجهة فرنسا وإيطاليا

فرنسا للسيدات
فرنسا ضد إيطاليا
فرنسا
إيطاليا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
زين الدين زيدان
ماركو ماتيراتزي

الماضي يطارد زيزو قبل مواجهة فرنسا وإيطاليا..

تحدث مدرب المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان، عشية مباراة دوري الأمم ضد إيطاليا عن الواقعة الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006، وقتما تحصل على كارت أحمر، على إثر "نطح" ماركو ماتيراتزي في صدره.

وقال زيزو: "الضربة الرأسية لماتيراتزي؟ صور لا يمكن نسيانها، لأنها تُعرض باستمرار، لكن مسيرتي لا تقتصر على تلك الحادثة وحدها".

وأضاف: "يوفنتوس جزء من الجوانب الإيجابية في مسيرتي. في يوفنتوس أصبحت لاعبًا مهمًا. بعد ذلك، لم أتحدث مع ماتيرازي أبدًا. لست فخورًا بما فعلته، لكنني لا أشعر بالندم. إنه جزء من مسيرتي، وفي الحياة، وهذا ينطبق على الجميع، لا نفعل دائمًا أشياء جميلة فقط. نحن الآن في مرحلة أخرى من مسيرتي، وسنرى ما سيحدث أيضًا في المباراة ضد إيطاليا. ومن الواضح أن طردي في عام 2006، الذي أنهى مسيرتي مع المنتخب الوطني أيضًا، منحني دافعًا إضافيًا للعودة كمدرب، وهو حلم يتحقق. لطالما آمنت بنفسي، وبالأمور الإيجابية، وقد استعددت، وأنا الآن جاهز للتدريب وبذل كل ما في وسعي من أجل هذا الفريق".


  • زيدان تابع مقيمًا كرة القدم الإيطالية بعد الفشل في السنوات الأخيرة في الوصول للعالمية: "إيطاليا دولة كروية عريقة، ومن الغريب ألا نراها في كأس العالم لثلاث مرات متتالية، لكنني لا أعرف تفاصيل الوضع جيدًا، ولا أعرف سبب حدوث ذلك. لكنني أعلم أن إيطاليا فريق رائع، ربما لم تعد كما كانت في عام 2006، لكن في مباراة واحدة يمكن أن يحدث أي شيء. فريق مانشيني فريق يصعب مواجهته. لقد خسروا أمام بلجيكا وفازوا بشكل جيد في تركيا. ولهذا السبب يجب أن نكون مستعدين وفي أفضل حالاتنا للفوز".


  • وواصل: "لقد عملت مع العديد من المدربين المتميزين، وكان ليبي متميزًا بشكل خاص في الجانب التكتيكي. يتمتع الإيطاليون بثقافة تكتيكية راسخة، ولا يحتاجون إلى تعلم أي شيء من الآخرين. وأنا أيضًا أمتلك القليل من تلك الثقافة".




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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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