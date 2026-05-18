Renato Maisani و معتز الجمال

زيدان في قاعة مشاهير "جول".. العبقري الذي عزف سيمفونية الكمال في كرة القدم

كأس عالم تاريخي توج به كقائد، هدف لا يُنسى، كرة ذهبية، ومراوغة ستحمل بصمته إلى الأبد: زين الدين زيدان يدخل قاعة مشاهير موقع "جول".

لمسة ناعمة بالقدم اليسرى تداعب الكرة وتروض سرعتها، تتبعها التفافة خاطفة باليمنى لتغيير مسارها ببراعة، وهنا يكتمل السحر وتسقط الدفاعات! في عالم الساحرة المستديرة قد يسمونها "فيرونيكا" أو يطلقون عليها "روليت"، لكن في ذاكرة كل من عشق كرة القدم بين أواخر التسعينيات وبدايات الألفية، هي لا تحمل سوى اسم واحد: "مراوغة زين الدين زيدان الأيقونية".

لطالما حفر أساطير اللعبة أسماءهم بحروف من نور في سجلات كرة القدم، سواء بلمسات ساحرة، أو أهداف خيالية، أو عروض استثنائية مبهرة. لكن أن يُقدم لاعب مباراة "مثالية" خالية تماماً من الأخطاء؟ كان ذلك يبدو ضرباً من الخيال. ظل هذا الاعتقاد سائداً حتى الأول من يوليو عام 2006؛ اليوم الذي قرر فيه صاحب القميص رقم 10 في المنتخب الفرنسي أن يعزف سيمفونية الكمال على عشب ملعب فرانكفورت، تاركاً بصمة أسطورية لا تُمحى من ذاكرة الساحرة المستديرة.

يُعد الأداء الذي قدمه زين الدين زيدان خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم أمام البرازيل، بالنسبة للكثيرين، أفضل أداء فردي في تاريخ اللعبة على الإطلاق. سلسلة من اللمسات العبقرية، تمريرات مذهلة، كرات طولية متقنة، التحامات ناجحة، تفوق في الصراعات الهوائية، ومراوغات ساحرة.. كل لمسة كانت تنتزع آهات وتصفيق الحاضرين، وكل حركة كانت تضع خصوماً من العيار الثقيل في مأزق، أمثال زي روبرتو، جيلبرتو سيلفا، كافو، وروبرتو كارلوس.

تلك الدقائق التسعون تمثل الجوهر الخالص لزين الدين زيدان؛ إنها وثيقة لاعب شكل جسراً للانتقال بين حقبتين وطريقتين مختلفتين لفهم كرة القدم. ومن الجدير بالذكر دائماً أن تلك المباراة كانت "قبل الأخيرة" في مسيرته الكروية. فقد اعتزل زيدان كرة القدم في سن الرابعة والثلاثين، وهو لا يزال أحد أفضل لاعبي العالم، لدرجة أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية، والتي ضاعت منه بسبب "النطحة" الشهيرة لماتيراتزي. لولا ذلك، لكان أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية بعد اعتزاله.

  • جالاكتيكو بين الجالاكتيكوس

    لكن زيدان كان أكثر من ذلك بكثير. لقد كان "جالاكتيكو بين الجالاكتيكوس"، وسجل أحد أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم في نهائي دوري أبطال أوروبا. كما أهدى المنتخب الفرنسي أول تتويج تاريخي له بلقب كأس العالم، وأمام جماهيره، مسجلاً ثنائية في المباراة النهائية. بل ونجح حتى في زرع الشك في قلوب العديد من مشجعي يوفنتوس عندما يُطرح سؤال: "من هو أفضل لاعب فرنسي في التاريخ؟". فلم تعد الإجابة دائماً "بلاتيني" بالنسبة للجميع.

  • حركات ساحرة

    عصور مختلفة، بالطبع. لكن تحركات زيدان كانت تحمل دائماً شيئاً من السحر؛ لمساته فيها شيء مختلف؛ وانطلاقاته بالكرة كانت تدفعك دائماً للتفكير اللاإرادي: "أوه، إنه سريع أيضاً". ربما لم يكن كذلك في الواقع، لكنه كان قادراً على أن يبدو سريعاً بفضل أسلوبه في حماية الكرة، والذي كان يبقي الخصوم الأسرع منه على مسافة آمنة.

  • هل نال التقدير الكافي؟

    من المستحيل القول إن زيدان "لم يُمنح حقه" أو تم التقليل من شأنه، لكن يمكن التأكيد بأنه لم يحظَ دائماً بالاحتفاء الكافي. زيدان هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ومع ذلك، عند وضع "تصنيفات" الأفضل، يغفل البعض عن ذكره. يكفي فقط أن تشاهد مباراة فرنسا والبرازيل تلك مرة أخرى لتغير رأيك تماماً.

