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هيثم محمد

أحدهم لعب مع بوركينا فاسو .. قائمة زيدان مع فرنسا الأولى | ثلاثي أصدقاء سعود عبد الحميد ومفاجأة كيفو السارة في إنتر

فقرات ومقالات
زين الدين زيدان
أندي ضيوف
فلوران ثوفين
إسماعيل جانيو
ماثيو أودول
إستيبان لوبول
بابلو باجيس
لانس
الدوري الفرنسي
إنتر
الدوري الإيطالي
رين
باريس

القائمة ستصدر رسميًا في الساعات القادمة

لا حديث في الشارع الإعلامي الرياضي الفرنسي إلا عن قائمة زين الدين زيدان الأولى كمدرب لمنتخب فرنسا عقب تعيينه رسميًا عقب رحيل ديديه ديشان بنهاية كأس العالم الأخيرة.

وينتظر أن تصدر القائمة في الثامن عشر من سبتمبر الجاري ويعقبها مؤتمر صحفي سيكون الأول لزيزو على رأس الديوك، ولكن التسريبات والتوقعات بخصوص القائمة بدأت، وكان فيها مجموعة من المفاجآت التي نركز عليها في السطور المقبلة.

  • ثلاثي لانس

    الموسم المميز الذي عاشه لانس وشهد حلوله ثانيًا وتتويجه بكأس فرنسا والسوبر المحلي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، ثم البداية القوية للموسم الجاري كذلك كان له أثره في خيارات زيدان لقائمة فرنسا الأولى له.

    بحسب "RMC"، سيتواجد الثلاثي فلوريان توفان، إسماعيل جانيو، وماتيو أودول ضمن القائمة التي سيعلن عنها الناخب الوطني في الأيام المقبلة.

    توفان يعود لفرنسا بفضل بداية موسم شهدت خمسة أهداف حتى الآن وتألق لافت للمخضرم، وهو الذي يملك 13 مباراة بقميص المنتخب بالفعل، أخرها في أكتوبر 2025 بتصفيات المونديال، ولكن غاب عن البطولة نفسها.

    أودول، صاحب الثلاثين عامًا ويلعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر، لم يسبق له اللعب مع الديوك على الإطلاق ولكن دخل الترشيحات لقائمة ديشان للمونديال ولكن لم ينضم، وسجله في المساهمات التهديفية الموسم الفائت السبب، عشر تمريرات حاسمة وثلاثة أهداف، وبداية قوية للموسم الحالي لفتت أنظار زيدان لإعطاء نجم لانس الفرصة رغم بلوغه الثلاثين.



    ثالث نجوم لانس الذين ضمهم زيدان بحسب "RMC" هو قلب الدفاع الشاب إسماعيل جانيو، والذي سبق ولعب 28 دقيقة في 2025 بقميص بوركينا فاسو قبل أن يغير الانتماء إلى فرنسا كونها كانت مباراة ودية.

    جانيو رغم صغر سنه ثبت أقدامه مع لانس في الثلاثي الخلفي، وازداد دوره أهمية مع المدرب الجديد دينو توبمولر، ليحصل على تقدير زيزو بحسب التقارير ويحصل على فرصته مع منتخب فرنسا الأول عقب مباراتين مع منتخب تحت 21 عامًا.

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  • هداف رين

    تُوج إستيبان لي بول هدافًا للدوري الفرنسي الموسم الماضي مع رين برصيد 21 هدفًا، ولكن ذلك لم يكن كافيًا ليحظى بالاستدعاء الأول لتمثيل بلاده فرنسا في ظل التخمة بالخط الأمامي في حقبة ديديه ديشان.

    الأمر الآن يتغير بحسب "RMC" التي قالت إن زيدان سيعطي لي بول الاستدعاء الأول للديوك بسبب الأداء المبهر الموسم الماضي، والبداية القوية للحالي بتسجيل ثلاثة أهداف، منها هدف في شباك باريس سان جيرمان بافتتاح الموسم.



  • مهاجم باريس إف سي

    مهاجم آخر قد يحصل على الفرصة من الدوري الفرنسي هو بابلو باجيس، مهاجم باريس إف سي، الذي انتقل لصفوفه فقط هذا الصيف.

    موسم مميز مع لوريان جعل باريس إف سي يدفع 15 مليون يورو لضمه هذا الصيف، وبحسب "ليكيب"، لفت أنظار زيدان بسبب قدرته على شغل مركزي المهاجم والجناح الأيسر، وتمتعه برؤية مميزة في الملعب.



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  • اكتشاف كيفو في إنتر

    عندما دفع إنتر 25 مليون يورو لضم أندي ضيوف الصيف الفائت من لانس كلاعب خط وسط لم يقنع الكثيرون في مركزه الأصلي، حتى جاءت الفكرة لكريستيان كيفو بتحويل الشاب الفرنسي لجناح أيمن.

    انفجر ضيوف في مركزه الجديد بفضل قدرته على المراوغة والدخول للعمق والتسديد والصناعة، ليبدأ الموسم بصناعتين في افتتاح الموسم ضد مونزا، وعرض لفت له الأنظار ضد ريال مدريد في سانتياجو برنابيو رغم خسارة بطل إيطاليا ضد الميرينجي، ولكن تفوقه التام على مارك كوكوريا كان من أبرز أحداث الليلة.